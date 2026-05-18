Стали известны подробности о компании, которая внесла залог за экс-главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как пишет «Время.ua» со ссылкой на журналистское расследование, 32 миллионов гривен (более 52 млн рублей) перечислила фирма, которая связана с бывшим вице-премьер-министром Украины (2010-2012) Сергеем Тигипко.

Речь идёт о компании ООО «Стройэлектромонтаж» («СЭМ»), фигурировавшей в деле об отмывании денег. Одним из его совладельцев является «КУА «ТЕМП», учреждённая кипрской Pandaiz Limited. Эту структуру контролирует Сергей Тигипко, ныне занимающий должность советника главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* (преемчика Ермака на этом посту).

«Стройэлектромонтаж» создали в 2000 году в Днепропетровске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых построек. В 2017 году предприятие фигурировало в уголовном производстве Нацполиции о вероятной легализации средств, полученных преступным путём, и неуплате налогов. Сергей Тигипко — украинский бизнесмен и политик, карьера которого охватывает как основание крупного бизнеса, так и работу на высших государственных должностях.

Он известен как один из создателей группы «Приват» и основатель собственной финансово-промышленной группы. В политике он занимал посты министра экономики, главы Национального банка и вице-премьера, в частности во времена президентства Виктора Януковича. В 2014 году его фигура ассоциировалась с поддержкой «диктаторских законов», а в мае 2026 года стало известно о его назначении внештатным советником руководителя Офиса президента Украины.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обвиняется в легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путём в ходе строительства элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. По версии следствия, эта схема связана с более масштабным делом о хищениях в компании «Энергоатом», где фигурируют близкие к власти бизнесмены и чиновники. Суд арестовал Ермака на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен. Сам он свою вину отрицает, называя обвинения бездоказательными.

После нескольких дней в СИЗО необходимая сумма была собрана при участии друзей и ряда компаний, что позволило ему выйти на свободу





Залоговый счёт в Украине: Зеленский пытался собрать деньги для Ермака, однако не успелУкраинский нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский, пригрозив санкциями, обратился к банкам за деньгами для битвы за выпуск Ермака из СИЗО. Банки, ссылаясь на то, что дело носит 'максимально государственный' характер, подтвердили помощь, но условили это отказом вкладчиков и проверкой источников средств. Задержанный в СИЗО по подозрению в отмывании 460 млн гривен Андрей Ермаксумультантно должен был 3,1 миллиона долларов, однако средств для внесения залога еще не удалось собрать. Meanwhile, he claimed not to have such funds but his acquaintances did.

