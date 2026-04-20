Елена Соколова о хейте в фигурном катании: Нужно жить проще и не реагировать на каждый лайк

Тренер Елена Соколова рассуждает о давлении социальных сетей на фигуристов, необходимости эмоциональной устойчивости и о том, почему танцы на льду могли бы стать основой для криминального сериала.

Тренер по фигурному катанию Елена Соколова , под чьим профессиональным присмотром тренируются такие талантливые атлеты, как призеры финала Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко, поделилась своими философскими взглядами на жизнь в условиях постоянного информационного давления. В современном мире фигурного катания, где социальные сети стали главной площадкой для фанатских дискуссий, тренеры и спортсмены часто оказываются под прицелом критики.

Соколова признается, что и ее личная активность в интернете нередко становится поводом для конфликтов. Недавний инцидент с лайком под постом, содержащим критику или сарказм в адрес других пар, вызвал волну негодования со стороны фанатов, которые грозились отправить скриншоты причастным лицам. Однако тренер предпочитает не тратить эмоциональные ресурсы на подобные разборки, считая, что публичность неизбежно сопряжена с хейтом, и реагировать на каждого критика — путь в никуда. По мнению Елены Соколовой, фигуристам и наставникам необходимо развивать эмоциональный иммунитет. Она подчеркивает, что негатив льется в адрес абсолютно всех топовых дуэтов, и этот феномен касается не только ее подопечных, но и лидеров сборной. Тренер уверена, что попытка угодить всем или оправдываться перед каждым анонимным пользователем в сети — это проигрышная стратегия. Человек, выбравший путь публичной деятельности, будь то спорт высших достижений или актерское искусство, должен быть готов к тому, что его действия будут интерпретированы превратно. Соколова призывает коллег и спортсменов проще относиться к комментариям: если чтение мнений в интернете портит настроение, то лучший выход — вовсе их не читать. В конечном счете, спокойствие и концентрация на тренировочном процессе важнее, чем сиюминутные баталии в комментариях, которые никак не влияют на судейские оценки и спортивный результат. Размышляя о стремительно растущем внимании к танцам на льду, Соколова с иронией отметила, что современный российский этап развития этого вида спорта вполне мог бы стать основой для захватывающего драматического сериала. Если бы отечественные кинематографисты решили снять документальную или художественную сагу о буднях фигуристов, она точно не была бы ванильной историей о спорте. Тренер в шутку предложила жанр криминального триллера или детектива, учитывая все интриги: переходы спортсменов между клубами, неожиданные расставания партнеров и сложные процессы смены спортивного гражданства. Этот мир, скрытый от глаз широкой публики за блеском костюмов и красивой музыкой, полон напряжения, которое могло бы составить конкуренцию самым рейтинговым проектам стриминговых платформ. В то же время Соколова продолжает фокусироваться на работе, считая, что именно спорт, а не скандалы, должен оставаться главным предметом обсуждения в профессиональном сообществе, ведь в конечном итоге только лед показывает, кто чего стоит на самом деле





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Фигурное Катание Елена Соколова Танцы На Льду Социальные Сети Хейт

United States Latest News, United States Headlines