Елене Исинбаевой грозит арест счетов из-за долга по ЖКУ

Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, проживающей за пределами России, грозит арест банковских счетов из-за задолженности по коммунальным платежам в размере 400 тысяч рублей за две квартиры в Москве. Адвокат Ольга Власова объяснила возможные последствия неуплаты.

Известной российской спортсменке, олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, покинувшей территорию Российской Федерации, грозит серьезная финансовая проблема – арест банковских счетов. Причиной тому послужила значительная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая, по данным адвоката Ольги Власовой, достигла внушительной суммы в 400 тысяч рублей.

Данная задолженность сформировалась по двум квартирам, относящимся к категории жилья бизнес-класса, расположенным в Москве. Важно отметить, что, несмотря на то, что Елена Исинбаева в настоящее время не проживает ни в одной из этих квартир, юридическая ответственность за оплату начисленных услуг, включая капитальный ремонт, содержание общего имущества многоквартирного дома и отопление, остается на ее плечах.

Адвокат Власова подчеркивает, что факт отсутствия физического проживания в квартире не освобождает собственника от обязанности оплачивать коммунальные платежи, особенно если речь идет о расходах, связанных с капитальным ремонтом и содержанием дома. Неуплата этих платежей влечет за собой определенные правовые последствия, которые могут существенно ограничить финансовую свободу должника. Процедура взыскания задолженности, по словам Ольги Власовой, начинается с обращения управляющей компании в суд. Первым шагом, как правило, является подача заявления о выдаче судебного приказа.

Судебный приказ – это упрощенная форма судебного решения, которая выносится судом без проведения полноценного судебного разбирательства, если требования кредитора (в данном случае, управляющей компании) не оспариваются должником. Однако, если Елена Исинбаева решит оспорить судебный приказ, суд будет вынужден рассмотреть дело в общем порядке, что потребует проведения полноценного судебного разбирательства с вызовом сторон и изучением представленных доказательств. В случае вынесения судом решения в пользу управляющей компании, на сумму долга начнут начисляться неустойки, пени и другие дополнительные платежи за каждый день просрочки.

Размер неустойки определяется действующим законодательством и может значительно увеличить общую сумму задолженности. Адвокат предупреждает, что игнорирование судебных уведомлений и неявка на судебные заседания могут привести к вынесению решения в пользу управляющей компании в отсутствие должника, что усложнит процесс защиты своих прав. Кроме того, важно понимать, что задолженность по ЖКУ не является прерогативой только текущих платежей, но и включает в себя расходы на капитальный ремонт, которые могут быть значительными, особенно в домах бизнес-класса.

В случае, если решение суда вступит в законную силу и не будет добровольно исполнено Еленой Исинбаевой, наступает этап принудительного исполнения решения суда. На этом этапе к делу подключаются судебные приставы, которые обладают широким спектром полномочий для взыскания задолженности. В первую очередь, приставы могут наложить арест на имущество должника, включая банковские счета, денежные средства, ценные бумаги, транспортные средства и недвижимость. Арест банковских счетов означает, что Елена Исинбаева не сможет распоряжаться денежными средствами, находящимися на этих счетах, до полного погашения задолженности.

Кроме того, приставы могут запретить должнику совершать сделки с недвижимостью, что означает, что она не сможет продать или подарить свои квартиры, пока не погасит долг. В наиболее серьезных случаях, судебные приставы могут применить крайнюю меру – ограничить право должника на выезд за границу. Данное ограничение действует до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме.

Адвокат Власова подчеркивает, что в данной ситуации Елене Исинбаевой необходимо внимательно изучить все документы, касающиеся задолженности, и при необходимости обратиться за квалифицированной юридической помощью для защиты своих прав и интересов. Рекомендуется оперативно связаться с управляющей компанией и попытаться найти компромиссное решение, например, заключить соглашение о реструктуризации долга





