Елена Радионова оценила текущее состояние женского одиночного катания в России

📆4/22/2026 12:24 AM
Елена Радионова выразила мнение, что женскому фигурному катанию сегодня не хватает уникального технического контента и яркости, которые ранее демонстрировали Александра Трусова и Камила Валиева.

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась своими размышлениями о прошедшем спортивном сезоне в российском женском одиночном катании. В своем недавнем интервью фигуристка отметила, что, несмотря на высокую насыщенность соревновательного графика и проведение ярких турниров, таких как Русский вызов и национальные прыжковые чемпионаты, в общем уровне выступлений образовался определенный вакуум в части технической сложности.

Радионова подчеркнула, что ей искренне не хватает выступлений таких выдающихся спортсменок, как Александра Трусова и Камила Валиева, которые в свое время задавали высочайшую планку, демонстрируя невероятный контент и сложнейшие элементы ультра-си, включая четверные прыжки. По мнению Елены, именно этот технический драйв делал женское катание по-настоящему захватывающим зрелищем, способным удерживать внимание миллионов зрителей. Мнение экспертов и болельщиков по поводу данного высказывания разделилось. Некоторые поклонники фигурного катания задаются вопросом, идет ли речь о нехватке сложности исключительно на международной арене или же внутри российских состязаний. Ведь если рассматривать совокупность таких турниров, как этапы Гран-при России, чемпионат страны и финал Гран-при, то наличие четверных прыжков у ряда спортсменок все еще наблюдается. Тем не менее, общая тональность дискуссий сводится к тому, что медийность и уникальность катания Валиевой и Трусовой создавали особую ауру вокруг женского одиночного катания, которую текущий состав участниц пока не может полностью восполнить. Зрители тоскуют по той эпохе, когда каждый выход на лед лидеров превращался в историческое событие, сопряженное с риском и преодолением гравитации. Помимо анализа технической стороны вопроса, в сообществе активно обсуждаются и другие аспекты жизни фигуристов. Например, тренер Елена Соколова высказала интересную гипотезу о том, что Камила Валиева могла бы успешно реализовать свой потенциал в танцах на льду, в то время как структура тела Александры Трусовой больше подходит для классического одиночного катания с акцентом на мощные прыжки. Параллельно с этим, специалисты отмечают необходимость психологической устойчивости спортсменов перед лицом критики в интернете, приводя в пример работу с подопечными, такими как Миронова и Устенко. В преддверии новых вызовов, включая календарь соревнований сезона 2026/27, где юниорский Гран-при стартует в Китае, а взрослый — во Франции, российское фигурное катание продолжает искать новые векторы развития, стараясь сохранить баланс между техникой, артистизмом и высокой конкуренцией, которая всегда была визитной карточкой отечественной школы фигурного катания

Елена Радионова Фигурное Катание Александра Трусова Камила Валиева Ультра-Си

 

