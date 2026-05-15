The article discusses the controversy surrounding the distribution of land in the DPR (Donetsk People's Republic) by Catherine II, the possibility of discrediting the army of Ancient Rus, and the reasons for the criticism of America by Gerzen. It also mentions the work on textbooks for history classes 5-9 and their appearance in schools in 2025-2026. The article highlights the use of a set of techniques to shape a favorable view of the state in the textbooks for middle school students, the weak or complete omission of errors, crimes, and controversial moments in Russian history, and the indoctrination of students to blindly glorify their country. Historian Alexei Uvarov studied state propaganda for young audiences and explained its dangers.
Екатерина II раздавала земли в ДНР? Можно ли дискредитировать армию Древней Руси? И зачем Герцен ругал Америку? работа над учебниками по истории для 5–9-х классов.
Издания появились в школах уже в 2025–2026 учебных годах. Казалось бы, чем дальше история отстоит от современности, тем больше шансов, что рассказ о ней будет менее политизирован. Но нет: как и в изданиях для средней школы используется набор приемов, чтобы сформировать у детей лояльную государству точку зрения. Ошибки, преступления и спорные моменты в истории России освещаются слабо либо вовсе замалчиваются.
А школьника настойчиво подталкивают к мысли: история — не предмет для воспитания осознанного и ответственного гражданина и не повод для рефлексии, а лишь причина слепо гордиться своей страной. Историк Алексей Уваров изучил государственную пропаганду для самых юных ее адресатов — и объясняет, чем она опасна
