Единая лига ВТБ: кто удивит в сезоне 2025/2026?

Старт Единой лиги ВТБ обещает быть захватывающим. «Локомотив-Кубань» против «Уралмаша», борьба за лидерство, новые трансферы и молодые таланты — что ждать от сезона 2025/2026? Обзор команд, способных удивить и претендовать на высокие места в чемпионате.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 стартует 28 сентября захватывающим матчем между командами «Локомотив-Кубань» и « Уралмаш ». Болельщиков ожидает долгое и непредсказуемое соревнование, полное неожиданных результатов и ярких противостояний. В прошлом сезоне эти команды уже подарили поклонникам баскетбол а незабываемую серию плей-офф, где краснодарцы одержали победу со счётом 3-1.

Теперь же им предстоит вновь встретиться на паркете в начале нового сезона, что обещает ещё больше захватывающих моментов. В преддверии старта чемпионата стоит обратить внимание на команды, которые, возможно, способны преподнести сюрпризы и составить конкуренцию признанным лидерам, таким как ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локо», которые традиционно борются за медали. В этом году предстоит особенно пристально следить за теми, кто может выбиться в лидеры из числа менее известных команд, чтобы понять, какие перемены произошли в составе и тактике игры, и кто сможет удивить болельщиков своей игрой.\Одним из главных претендентов на роль «тёмной лошадки» является «Уралмаш» из Екатеринбурга. Команда продемонстрировала впечатляющие результаты в последних двух сезонах, доказав свою силу в Единой лиге. В свой дебютный год «Уралмаш» вышел в плей-офф, где в четвертьфинале оказал достойное сопротивление «Зениту», уступив лишь в драматичной серии со счётом 2-3. В следующем сезоне команда закрепилась на пятом месте в регулярном чемпионате, но вылетела в четвертьфинале от «Локомотива-Кубань» (1-3). Стоит отметить, что за последние два сезона «Уралмаш» под руководством Ростислава Вергуна стал единственной командой, которая смогла одержать победы над командами из «большой четвёрки» в рамках плей-офф. В этом году состав команды значительно усилился. В команду пришёл опытный игрок – капитан сборной России, который, по мнению многих экспертов, является лучшим игроком «Енисея» в прошлом сезоне. Его появление, безусловно, добавит команде огневой мощи в нападении и усилит переднюю линию. Кроме того, в «Уралмаш» перешли такие игроки, как Александр Петенев и американец Нэвелс, который вернулся в команду из Екатеринбурга после года в «Парме». Нэвелс известен своими лидерскими качествами и умением эффективно руководить игрой, что делает его очень ценным приобретением для команды. Все эти изменения в составе указывают на то, что «Уралмаш» серьёзно настроен на успешное выступление в новом сезоне.\Московский клуб МБА-МАИ также не остаётся в стороне от борьбы за высокие места. Команда, продемонстрировав хорошую игру в своём первом сезоне в Единой лиге, вышла в плей-офф, но затем дважды уступала в решающих матчах стадии плей-ин. К предстоящему чемпионату МБА-МАИ подошли с повышенной ответственностью, стремясь заявить о себе как о серьёзном претенденте на высокие места. В составе произошли изменения: команду покинул лидер команды, что может отразиться на их результатах. Однако в составе МБА-МАИ есть опытный игрок – Евгений Воронов, который, несмотря на свой возраст в 39 лет, продолжает демонстрировать высокий уровень игры и может служить примером для молодых игроков команды. В команде много талантливой молодёжи, такие как Павел Исмаилов, хотя травмы в последнее время мешают ему раскрыть свой потенциал, а также Максим Огарков, Матвей Падиус и Клим Адайкин. Состав МБА-МАИ представляет собой удачное сочетание опыта и молодости. Если команде удастся избежать травм, они, несомненно, смогут претендовать на выход в плей-офф. Также стоит отметить нижегородский «Пари НН», который провёл успешную трансферную кампанию. Команда сохранила костяк из ключевых игроков, таких как Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Александр Хоменко, Илья Карпенков и Сергей Зоткин, и пригласила новых сильных игроков, таких как Дин Хантер, Айзея Вашингтон, Шейн Гэтлинг, Норберт Лукич и Кирилл Попов. Несмотря на неудачную полосу с травмами в прошлом сезоне, «Пари НН» выглядит командой, способной навязать борьбу лидерам и побороться за прямой выход в плей-офф. Таким образом, предстоящий сезон обещает быть интересным и насыщенным событиями





