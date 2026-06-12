Евросоюз согласовал открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Это будет долгий и сложный процесс, требующий от обеих стран серьезного политического и экономического усилия. ЕС готов оказать поддержку и помощь Украине и Молдавии в этом процессе.

Все страны Евросоюз а согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Всем странам ЕС было дано зеленое свет для начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

Это было объявлено главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее словам, этот первый кластер охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и демократические институты. Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

Однако тогда это было в основном символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении. Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз.

В настоящее время в статусе кандидата находится Турция с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. В ближайшее время Украина и Молдавия могут приступить к переговорам о членстве в ЕС.

Однако, как подчеркивает глава Еврокомиссии, это будет долгий и сложный процесс, требующий от обеих стран серьезного политического и экономического усилия. Учитывая, что в ЕС уже присоединились страны с разным уровнем экономического и политического развития, Украина и Молдавия также должны будут решить проблемы, связанные с реформами и адаптацией к европейским стандартам. Впрочем, как подчеркивает Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов оказать поддержку и помощь Украине и Молдавии в этом процессе.

Это будет сделано в рамках различных программ и инициатив, направленных на помощь странам-кандидатам в их пути к членству в ЕС. В настоящее время ЕС предоставляет Украине и Молдавии финансовую и техническую помощь, а также оказывает содействие в реформах и адаптации к европейским стандартам. Однако, как подчеркивает глава Еврокомиссии, это только начало, и в ближайшее время ЕС будет расширять свою помощь и поддержку Украине и Молдавии в их пути к членству в ЕС.

В ближайшее время ЕС будет продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и Молдавии в их пути к членству в ЕС. Это будет сделано в рамках различных программ и инициатив, направленных на помощь странам-кандидатам в их пути к членству в ЕС. Впрочем, как подчеркивает глава Еврокомиссии, это будет долгий и сложный процесс, требующий от обеих стран серьезного политического и экономического усилия.

Учитывая, что в ЕС уже присоединились страны с разным уровнем экономического и политического развития, Украина и Молдавия также должны будут решить проблемы, связанные с реформами и адаптацией к европейским стандартам. Однако, как подчеркивает глава Еврокомиссии, ЕС готов оказать поддержку и помощь Украине и Молдавии в этом процессе. Это будет сделано в рамках различных программ и инициатив, направленных на помощь странам-кандидатам в их пути к членству в ЕС





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