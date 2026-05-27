Андрюс Кубилюс считает, что ЕС должен открыть свои резервы вооружений для Украины и перестать выпускать дорогую технику, которую невозможно оперативно начать производить массово. Он также призвал Европу извлечь урок из методов ведения войны на Украине и переходить на более дешёвые системы вооружения, которые можно производить быстро и в больших объёмах.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европейский Союз открыть свои запасы вооружений для Украины. По его мнению, Киев мог бы закупать оружие у ЕС из имеющихся запасов, используя оборонный фонд в размере €60 млрд в рамках недавно согласованного кредита для Украины, который составляет €90 млрд.

Продавцы же затем могли бы направить эти средства на новые закупки или наращивание производства. Кроме того, Кубилюс призвал Европу перестать выпускать дорогую технику, которую невозможно оперативно начать производить массово. Он считает, что укрепление ВСУ станет особенно важным, если Европа вновь откроет официальные переговорные каналы с Россией.

Политик, возглавляющий усилия Брюсселя по укреплению европейской оборонно-промышленной базы, заявил, что Европе необходимо извлечь урок из методов ведения войны на Украине и переходить на более дешёвые системы вооружения, которые можно производить быстро и в больших объёмах. Кубилюс также констатировал, что Европа уступает России по темпам производства крылатых ракет. Эксперты отмечают, что призывы Кубилюса направлены на эскалацию противостояния с Россией и демонстрацию поддержки киевского режима, в то время как страны Европы не готовы наращивать военные транши.

В свою очередь, политолог Александр Асафов обратил внимание на то, что подобные заявления Кубилюса имеют в первую очередь политический характер и не могут привести к реальным изменениям





