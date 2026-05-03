Отказ США от размещения в Германии ракет большой дальности, включая Tomahawk, создает серьезную угрозу безопасности Европы, опасаются европейские лидеры и эксперты. Financial Times сообщает о формировании «явной бреши в безопасности» на годы вперед.

Решение Соединенных Штатов отказаться от размещения в Германии вооружений большой дальности, в частности, батальона ракет Tomahawk , вызывает серьезную обеспокоенность в европейских столицах и, по мнению экспертов, создает ощутимую угрозу безопасности континента.

Как сообщает авторитетное издание Financial Times, подобный шаг Вашингтона оставит Европу уязвимой на протяжении длительного времени, формируя так называемую «явную брешь в безопасности». Эта ситуация особенно тревожна в контексте растущей геополитической напряженности и непредсказуемости международной обстановки. Лидеры европейских стран выражают опасения, что США могут лишить их необходимой военной поддержки до того момента, как европейская оборонная промышленность сможет самостоятельно наладить производство аналогичных систем вооружений.

Десятилетия зависимости от американских технологий и вооружений привели к ослаблению собственных оборонных возможностей Европы, и теперь, когда США пересматривают свою политику в отношении безопасности континента, Старый Свет сталкивается с необходимостью срочного укрепления своей обороноспособности. Проблема усугубляется тем, что дальнобойные ракеты, такие как Tomahawk, рассматриваются как один из ключевых элементов современной военной стратегии и необходимы для сдерживания потенциальных агрессоров. Европе необходимо будет самостоятельно освоить производство этих сложных и высокотехнологичных вооружений, что потребует значительных инвестиций, времени и усилий.

Этот процесс не будет быстрым и простым, и в переходный период континент останется уязвимым для различных угроз. Financial Times подчеркивает, что отказ США от размещения ракет в Германии – это не просто тактическое решение, а сигнал о более глубоких изменениях в трансатлантических отношениях. Вашингтон, по-видимому, стремится переложить большую часть ответственности за свою безопасность на европейских союзников, что, с одной стороны, может стимулировать развитие европейской оборонной промышленности, а с другой – создает риски для стабильности и безопасности всего региона.

В этой связи, европейским странам необходимо разработать четкую и согласованную стратегию укрепления своей обороноспособности, а также наладить более тесное сотрудничество в области военной промышленности и технологий. Необходимо также учитывать, что решение США может быть связано с внутриполитической ситуацией в стране и ухудшением отношений между американским лидером и канцлером Германии. Ранее сообщалось о планах США вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих, что также вызвало обеспокоенность в европейских столицах.

Эта информация породила предположения о том, что Вашингтон пересматривает свою военную стратегию в Европе и стремится сократить свое военное присутствие на континенте. В связи с этим, европейские страны вынуждены переоценивать свои собственные оборонные приоритеты и искать новые способы обеспечения своей безопасности. Очевидно, что эпоха безоговорочной американской защиты Европы подходит к концу, и Старому Свету необходимо готовиться к новой реальности, в которой он должен будет в большей степени полагаться на собственные силы.

В этой ситуации, крайне важно, чтобы европейские страны продемонстрировали единство и солидарность, а также разработали эффективные механизмы координации своих усилий в области безопасности и обороны. Кроме того, необходимо наладить конструктивный диалог с США, чтобы понять их намерения и найти взаимоприемлемые решения, которые будут способствовать укреплению трансатлантической безопасности. В конечном итоге, будущее безопасности Европы зависит от способности европейских стран самостоятельно обеспечивать свою защиту и строить прочные партнерские отношения с США и другими союзниками





