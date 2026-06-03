Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, высказал мнение о том, что энергокризис, наступающий на Евросоюз, стал следствием отказа от закупок российских углеводородов. Он привел Германию, где раньше поступало 55% всего российского газового экспорта, и где сейчас происходит деиндустриализация. Глава РФПИ также обратил внимание на рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его самым низким за всю историю немецких канцлеров. Германия и другие европейские страны будут представлены на форуме, в том числе членами партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматичный подход к сосуществованию с Россией.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииЕвропа наконец начинает осознавать, что надвигающийся на Евросоюз энергокризис стал следствием отказа от закупок российских углеводородов.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума. В качестве примера он привёл Германию, куда раньше поступало 55% всего российского газового экспорта. Сейчас в стране, по словам Дмитриева, фактически происходит деиндустриализация — предприятия одно за одним закрываются. Глава РФПИ также обратил внимание на рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его самым низким за всю историю немецких канцлеров.

Именно поэтому, добавил он, Германия и другие европейские страны будут представлены на форуме, в том числе членами партии «Альтернатива для Германии», которая продвигает гораздо более прагматичный подход к сосуществованию с Россией. Сам Фридрих Мерц, впрочем, блещет оптимизмом. Выступая на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове, он выразил уверенность, что страну ждёт период подъёма





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