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Евросоюз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба в качестве главного переговорщика с Россией

Политика News

Евросоюз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба в качестве главного переговорщика с Россией
ЕвросоюзПереговоры С РоссиейАлександр Стубб
📆6/13/2026 4:41 PM
📰aifonline
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В ЕС наблюдается повышенный интерес к началу диалога с Москвой на фоне неопределённости в отношениях с США. По информации итальянских СМИ, премьер Джорджа Мелони предлагает обеспечить переговоры по Украине фигурой, пользующейся доверием всех стран-членов и имеющей необходимые связи, что соответствует профилю Александра Стубба.

В Европейском Союзе усиливается активность в вопросах организации переговоров с Россией. Одной из ключевых причин такого ажиотажа является неопределённость, сложившаяся в отношениях между ЕС и Соединёнными Штатами Америки.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, европейские лидеры рассматривают несколько кандидатур на пост главного переговорщика от объединения. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвигает на эту роль президента Финляндии Александра Стубба. По данным издания, в числе возможных кандидатов также фигурирует председатель Европейского совета Антониу Кошта, однако предпочтение, судя по всему, отдаётся финскому президенту.

Мелони подчёркивает, что для выполнения миссии необходима фигура, пользующаяся доверием и обладающая мандатом всех стран-членов Евросоюза, а также способная выступать от имени государств, не входящих в bloc. Она также акцентирует важность глубокой информированности посредника. Corriere della Sera отмечает, что Александр Стубб отвечает этим критериям. Издание обращает внимание на его близость к бывшему президенту США Дональду Трампу, что может иметь значение в контексте непредсказуемости вашингтонской внешней политики.

Кроме того, газета упоминает о дружеских контактах Стубба с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые поддерживались до 2022 года. Ранее Стубб публично заявил о готовности выступить в роли переговорщика от Евросоюза в диалоге с РФ при поступлении соответствующего официального предложения. Таким образом, поиск кандидата на пост посредника отражает стремление ЕС выработать autonomous подход к урегулированию украинского кризиса, потенциально обходя сложности в трансатлантических отношениях.

Выбор падает на Стубба не только из-за его опыта и дипломатических связей, но и ввиду способности, по мнению некоторых аналитиков, выступать связующим звеном между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой. Ситуация демонстрирует попытку Европы занять более самостоятельную позицию в международных делах, что может иметь долгосрочные последствия для архитектуры европейской безопасности и будущих переговорных процессов. Однако реализация такого плана сопряжена с рядом политических рисков, учитывая текущую поляризацию в мире и отсутствие ясных гарантий с обеих сторон конфликта

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Евросоюз Переговоры С Россией Александр Стубб Джорджа Мелони Украина

 

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