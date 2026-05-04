Европейский футбольный уикенд: чемпион Италии, борьба за ЛЧ и неожиданные результаты

Обзор главных событий европейского футбола прошедших выходных: победа «Интера», борьба за места в Лиге чемпионов, неожиданные поражения лидеров и другие интересные матчи.

В Италии наконец-то определился чемпион!

«Арсенал», «Атлетико», «Бавария» и «ПСЖ» экономили силы перед полуфиналом Лиги чемпионов, но выдали интересные матчи — победителями ушли не все. А «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны». Традиционно рассказываем о главных событиях европейского уикенда.

«Лидс» переиграл «Бёрнли» (3:1). Уже вылетевший «Вулверхэмптон» не справился с «Сандерлендом» (1:1), несмотря на игру в большинстве с 24-й минуты.

«Ньюкасл» победил впосле четырёх поражений подряд — не повезло «Брайтону» (3:1). А «Борнмут» развалил «Кристал Пэлас» (3:0).

«Челси» и «Манчестер Сити» сразятся в понедельник. Удача наконец повернулась к «Тоттенхэму».

«Брентфорд» безжалостно раздавил «Вест Хэм», забив три мяча и не пропустив. А вот «шпоры» одолели на выезде кризисную «Астон Виллу»: сделали комфортный для себя счёт 2:0 уже к 25-й минуте. Бирмингемцы с трудом выдавили из себя один гол, но это произошло на 90+6-й. Поэтому Де Дзерби избежал нервотрёпки.

«Тоттенхэм» выбрался из зоны вылета, теперь опережает «Вест Хэм» на одно очко. «Арсенал» — единственный полуфиналист ЛЧ, вышедший на матч уикенда с запредельной мотивацией. Как-никак есть ещё нехилые шансы на чемпионство. Команда Артеты вполне спокойно разобралась с «Фулхэмом» — на «Эмирейтс» сияли Дьёкереш (2+1) и Сака (1+1), которых критикуют весь сезон.

«Арсенал» одержал 40-ю победу в сезоне и теперь в шаге от повторения клубного рекорда (41 победа в сезоне-1970/1971). Этот шаг могут сделать уже во вторник во встрече с «Атлетико».

«МЮ» гарантировал себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. С «Ливерпулем» сделали счёт 2:0 за 14 минут, в глаза бросился не самый высокий уровень вратаря Фредди Вудмана — он играл вместо Алисона и Мамардашвили, у которых травмы. Во второй половине мерсисайдцы вернулись в игру, наказав хозяев за два «привоза». Но в концовке произошла ответка: Майну подхватил мяч после неудачного выноса Мак Аллистера и вонзил победный издали.

«Вильярреал» разгромил «Леванте» (5:1) и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Нико Уильямс оформил 2+1 и принёс «Атлетику» победу над «Алавесом» (4:2).

«Бетис» разгромил «Овьедо» (3:0), у Антони – голевая передача. «Атлетико» плевать на Ла Лигу: участие в ЛЧ гарантировано, а медали Симеоне уже не интересуют. Против «Валенсии» Диего выпустил всего пять игроков основы, остальные — молодёжь из академии. И «Атлетико» всё равно выиграл!

Голы Икера Луке и Мигеля Льоренте (это их дебютный матч за «Атлетико») в конце разбили валенсийцев, которые даже не гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон.

«Барселона» 80 минут вымучивала из себя гол в ворота «Осасуны», но в последнюю 10-минутку сделала результат. Сначала Левандовски замкнул кросс от Рашфорда, через несколько минут Ферран забил с передачи Фермина. Хотя Рауль из «Осасуны» потрепал нервишки болельщикам каталонцев: сократил отрыв на 88-й. Но «Барса» была даже ближе к третьему забитому, чем ко второму пропущенному.

Теперь у команды Флика 88 очков после 34 туров — это повторение рекорда Ла Лиги.

«Реал» в который раз не может забить в первом тайме, однако во второй половине Винисиус снова сделал разницу. Сначала бразилец прошёл двух соперников и рикошетом от штанги открыл счёт. А второй гол и вовсе загляденье: Беллингем отдал на Вини передачу пяткой, после чего вингер ударом с лёта пробил в девятку. Не самые весёлые нули в Комо.

Хозяева выглядели интереснее команды Конте: нанесли в два раза больше ударов (16 против восьми), у того же Дувикаса был опаснейший выход один на один с Милинковичем-Савичем.

«Наполи» запомнился только ударом в штангу от Политано в конце. Конте после матча объяснил причины результата: «Комо» играет не с вратарём. У них в воротах полевой игрок, и его очень сложно прессинговать». Матч покатился в бездну для «Милана» уже с первых минут: Берарди перехватил мяч и забил на пятой минуте.

На 24-й удалился защитник Томори, отхвативший вторую жёлтую. Обычно харамбол Аллегри помогает добывать очки даже в таких безнадёжных условиях, но «Милан» вообще ничего не создал. На 47-й Лорьенте удвоил преимущество ударом из-за штрафной, и для гостей всё закончилось. Ещё один итальянский топ, не совладавший с аутсайдером турнира.

«Юве» был хорош по качеству игры, мог забивать после прорывов Консейсау, однако Монтипо выручал (иногда на помощь приходила перекладина). Как обычно бывает, туринцы пропустили практически после первой же атаки соперника: Боуи замкнул прострел Брадарича, опередив защитников. От поражения спас Влахович, забивший со штрафного.

«Верона» не осталась без очков, но всё равно вылетела в Серию B. «Интер» — чемпион Италии! Помогли промахи конкурентов и победа над «Пармой», бывшей командой Киву. Миланский клуб доминировал: ломал перекладины со штангами, но с дебютным голом не затягивал. Тюрам забил после феноменального паса от Зелиньского, а в концовке Мхитарян закрепил результат, замкнув прострел в падении.

«Вольфсбург» из последних сил цепляется за спасение: в этот раз — ничья с «Фрайбургом» (1:1





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Футбол Лига Чемпионов Чемпионат Италии Английская Премьер-Лига Ла Лига Европейский Футбол Арсенал Барселона Интер Реал

United States Latest News, United States Headlines