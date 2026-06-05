Евроклиар Банк просит приостановить исполнение решения о взыскании 200 миллиардов евро убытков

Евроклиар Банк обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.
Евроклиар Банк обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.
Это связано с тем, что суд 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Основной объем этих убытков, по оценке ЦБ, составляет порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Теперь Евроклиар Банк просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России
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