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Евроклиар Банк просит приостановить исполнение решения о взыскании 200 миллиардов евро убытков

Экономика News

Евроклиар Банк просит приостановить исполнение решения о взыскании 200 миллиардов евро убытков
Евроклиар БанкБанк РоссииВзыскание Убытков
📆6/5/2026 8:50 AM
📰РИА Новости
31 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 59%

Евроклиар Банк обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.

Евроклиар Банк обратился в арбитражный суд Москвы с просьбой приостановить исполнение решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.

Это связано с тем, что суд 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Основной объем этих убытков, по оценке ЦБ, составляет порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

Теперь Евроклиар Банк просит арбитражный суд Москвы приостановить исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Евроклиар Банк Банк России Взыскание Убытков Приостановление Исполнения

 

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