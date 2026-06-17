Еврокомиссия разрабатывает автономные торговые меры для Армении

Еврокомиссия предлагает снижение тарифов на армянские продовольственные и сельскохозяйственные товары, чтобы компенсировать российские ограничения на импорт. Брюссель опасается, что Москва может еще больше усилить торговые ограничения.

Еврокомиссия разрабатывает автономные торговые меры , чтобы компенсировать российские ограничения на импорт на фоне усиления конкуренции между Брюсселем и Москвой за влияние на будущее кавказской республики.

Брюссель считает, что российские ограничения были призваны оказать давление на прозападное правительство в Ереване. Еврокомиссия предлагает снижение тарифов на армянские продовольственные и сельскохозяйственные товары, которые были введены перед недавними выборами в Армении. Согласно источникам FT, меры, требующие одобрения большинства государств-членов и Европарламента, охватят большинство из примерно 20 товарных категорий, подпавших под российские запреты, на общую сумму около 420 млн евро в год. Брюссель опасается, что Москва может еще больше усилить торговые ограничения, которые могут быть внесены в течение нескольких недель.

Министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос с главой дипломатии Армении в Люксембурге 15 июня. Комиссар ЕС по расширению Марта Кос планирует посетить Армению в начале июля. Еврокомиссия предлагает автономные торговые меры, которые помогут армянскому бизнесу получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержат экономику страны там, где она пострадала больше всего. Российские ограничения на импорт армянской продукции были введены 7 июня, начавшись с армянских цветов, которые были сняты с рынка из-за фитосанитарных соображений.

Затем последовали меры против минеральной воды, вина и коньяка, фруктов и овощей, и рыбы. За три дня до голосования ЕС заявил, что окажет Еревану финансовую помощь и выкупит тысячи цветов, которые прежде отправлялись в Россию. Недавняя мера ЕС на 50 млн евро была скорее инструментом для выкупа цветов и других товаров. Это произошло очень быстро и показало, что российский шаг оказался контрпродуктивным.

ЕС теперь хочет дальше развивать это содействие экспорту. Предложенные ЕС меры будут лишь "временными или ограниченными" и не смогут компенсировать российское доминирование в торговле Армении. Этого недостаточно, чтобы компенсировать российское доминирование, так что это скорее временная заглушка", - отметил Джирагосян. Двое источников также сказали в интервью FT, что коньяк - один из ключевых экспортных товаров Армении - создает определенные трудности для разработчиков мер поддержки, учитывая значимость производства коньяка для Франции





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