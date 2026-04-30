Евросоюз рассматривает урезанную интеграцию для Украины вместо полноценного членства

Европейский союз планирует предложить Украине льготы и частичный доступ к своим рынкам и институтам вместо полноценного членства, поскольку перспективы быстрого вступления Украины в ЕС снижаются.

Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине урезанной интеграции вместо полноценного членства, как сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники. В настоящее время в Брюсселе обсуждается план предоставления Киеву льгот и доступа к определенным сегментам рынка, схемам финансирования и политическим институтам ЕС до официального вступления в союз.

Эта модель, названная «ускоренной постепенной интеграцией», рассматривается как компромиссное решение, учитывая снижение перспектив быстрого предоставления Украине статуса члена ЕС. Данный подход, по мнению аналитиков, призван продемонстрировать поддержку Украины со стороны ЕС и предложить украинскому обществу ощутимые результаты, в то время как процесс полноценного вступления может затянуться на неопределенный срок. Ранее инициативы по ускоренному вступлению Украины были отклонены европейскими столицами, что побудило к поиску альтернативных решений, позволяющих углубить сотрудничество между Украиной и ЕС без немедленного предоставления членства.

Предложения об урезанной интеграции возникли после напряженных обсуждений в марте, когда Еврокомиссия предложила идею «обратного расширения», предусматривающую присоединение Украины до завершения необходимых реформ. Эта инициатива не получила поддержки со стороны стран-членов ЕС, что привело к поиску «осязаемого решения», которое можно было бы представить украинскому обществу. В качестве альтернативы рассматривается присвоение Украине статуса «присоединяющегося государства», что исторически применялось к странам, подписавшим договор о присоединении и ожидающим его ратификации.

Некоторые страны, такие как Германия, Нидерланды и Италия, выражают опасения по поводу поспешного вступления Украины в ЕС, ссылаясь на необходимость проведения масштабных реформ и адаптации к европейским стандартам. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о невозможности немедленного членства Украины, но предложил Киеву участие в заседаниях Европейского совета без права голоса и сотрудничество с другими институтами ЕС. Эксперты отмечают, что предложения ЕС об «ускоренной постепенной интеграции» не являются принципиально новыми и, по сути, представляют собой переупаковку уже существующих обещаний.

По мнению доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрия Леви, эти предложения больше связаны с обязанностями Украины, такими как гармонизация законодательства, открытие рынков и предоставление доступа европейским инвесторам к украинским активам, чем с реальными льготами. Ключевые члены ЕС, такие как Германия, Нидерланды и Италия, не готовы обсуждать вопрос о полномасштабном вступлении Украины в ЕС, поскольку это предполагает включение Украины в модель перераспределения средств и может потребовать значительных финансовых вливаний.

Вместо этого, ЕС стремится к углублению экономического сотрудничества с Украиной, используя ее ресурсы и рынки в своих интересах. Предложение Эстонии о финансировании Украины за счет пошлин на российские товары также свидетельствует о стремлении ЕС использовать экономические инструменты для поддержки Украины, одновременно оказывая давление на Россию





