Глава евродипломатии Кая Каллас не сможет подобрать приемлемого для России переговорщика, поскольку сама рассчитывает не на компромисс, а на военное поражение Москвы. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Давид в интервью газете.
По его словам, в ЕС сейчас фактически не ищут вариант мира через договорённости. Вместо этого, считает евродепутат, там говорят о «справедливом» мире, подразумевая под ним капитуляцию России и принятие Москвой условий как побеждённой стороной. Давид отметил, что при таком подходе найти фигуру, которая могла бы вести диалог с Россией, крайне сложно
