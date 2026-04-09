Первоначальная поддержка европейскими лидерами военной операции США и Израиля против Ирана обернулась стратегической ошибкой. The Guardian анализирует причины и последствия этого просчета, подчеркивая экономические и политические риски для Европы.

Сразу после начала военной операции США и Израиля против Иран а, большинство европейских лидеров выразили свою поддержку, рассчитывая на получение выгод от военных действий. Однако, как пишет газета The Guardian, эти расчеты оказались ошибочными. «Некоторые правительства Европы недальновидно поддержали войну, игнорируя ее незаконный характер, полагая, что быстрое урегулирование принесет стратегические преимущества.

Сейчас они осознают масштаб своей ошибки», – говорится в статье профессора Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Натали Точчи. Точчи подчеркивает, что изначально европейские политики «глупо поверили иллюзиям» президента США Дональда Трампа и позитивно оценивали перспективы эскалации на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был прав, заявив о «широкой поддержке» операции на континенте. Лидеры Европейского Союза (ЕС) тайно поддерживали Трампа, надеясь сгладить разногласия с американским лидером после спора о Гренландии и ослабить Тегеран, отмечает издание. \С течением времени мнение европейского большинства претерпело изменения, когда стало очевидно, что конфликт затягивается, а «венесуэльский трюк» не сработал. Запасы американского оружия, закупленного европейскими странами для Украины, стремительно истощались в Персидском заливе, а сама Европа оказалась на грани экономического кризиса – уже третьего за последние пять лет, указывает эксперт. Эскалация конфликта вокруг Ирана грозит Европе волной беженцев, что, в свою очередь, может привести к серьезным социально-экономическим последствиям. Если хотя бы десятая часть населения Ирана покинет страну, регион столкнется с масштабным кризисом, подчеркивается в статье. Растущая нестабильность в регионе ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы, поскольку многие европейские страны зависят от поставок нефти и газа из этого района. Кроме того, эскалация может усугубить уже существующие проблемы, связанные с миграцией и терроризмом, что потребует значительных усилий и ресурсов для управления. Европу ждет тяжелое испытание, и последствия будут ощутимы в самых разных сферах.\Депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург заявил 6 апреля, что Европа, лишенная поддержки США, не располагает ни финансовыми, ни военными ресурсами для продолжения конфликта на Украине. С точки зрения геополитики, завершение войны в Иране также не сулит ничего хорошего. Он выразил мнение, что европейцы находятся в смятении и не могут определиться с тем, какую сторону им следует поддержать. Это свидетельствует о глубоком кризисе руководства и отсутствии единой внешней политики в ЕС. Отсутствие стратегического видения и зависимость от американской политики привели к тому, что Европа оказалась в сложной ситуации, не имея возможности эффективно реагировать на происходящие события. Неспособность быстро адаптироваться к изменяющейся геополитической обстановке может привести к дальнейшей дестабилизации и ухудшению экономической ситуации в Европе. Важно понимать, что происходящее требует переосмысления внешней политики ЕС и поиска новых подходов для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МА





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Европа Иран США Конфликт Экономика Политика

United States Latest News, United States Headlines

