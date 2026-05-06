Европейский бизнес обвиняет Китай в демпинге: число жалоб резко возросло

Европейские компании массово подают жалобы на китайских конкурентов, обвиняя их в демпинге. Особенно сильно пострадала химическая промышленность, где некоторые продукты теперь производятся только на одном заводе в Европе. Эксперты связывают ситуацию с кризисом на китайском рынке недвижимости и переориентацией торговли США и Китая на европейский рынок.

Европейские компании активно подают жалобы на китай ских конкурентов, обвиняя их в демпинг е — занижении цен на экспортируемую продукцию. Особенно сильно от дешевого импорта страдает химическая промышленность .

Власти Европейского союза уже возбудили десятки дел в ответ на «антидемпинговые жалобы» от европейских предприятий. Как отмечает Financial Times, подобных исков не было около десяти лет, но сейчас их количество резко возросло. Высокопоставленные чиновники признают, что ситуация стала критической. Например, британская химическая компания Ineos, принадлежащая сэру Джиму Ратклиффу, подала 10 жалоб только в ноябре.

Эксперты связывают рост числа исков с кризисом на китайском рынке недвижимости. Многие китайские предприятия, которые ранее поставляли стройматериалы, теперь экспортируют излишки своей продукции по заниженным ценам, что создает нечестную конкуренцию для европейских производителей. Однако проблема не ограничивается только Китаем. Вашингтон также направляет в Европу товары, которые ранее шли в Китай, что еще больше усугубляет ситуацию.

В результате европейские предприятия не выдерживают конкуренции и вынуждены закрываться. Financial Times подчеркивает, что некоторые химические вещества теперь производятся всего на одном заводе в Европе, а такие жизненно важные препараты, как парацетамол, вообще не изготавливаются на территории ЕС. Это создает серьезные риски для европейской промышленности и экономики в целом





