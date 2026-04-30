Евросоюз рассматривает альтернативный путь интеграции Украины в ЕС

Евросоюз изучает возможность предоставления Украине доступа к отдельным европейским институтам вместо полноправного членства. Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для ускоренного сближения с блоком. Литва предлагает присвоить Киеву статус «присоединяющегося государства».

Москва, 30 апреля — АиФ-Москва. Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине доступа к отдельным европейским институтам вместо полноправного членства в ЕС, сообщает газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

По данным издания, страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы ускорить ее сближение с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления. Журналисты отмечают, что инициаторы проекта хотят поэтапно интегрировать страну в отдельные сегменты рынков, механизмы финансирования и политические институты. Предлагается продвигать этот план под названием «постепенная ускоренная интеграция». Один из собеседников издания заявил, что страны Евросоюза дали понять Украине, что ей будет сложно быстро стать частью ЕС.

В свою очередь, Литва предложила присвоить Киеву статус «присоединяющегося государства». Ранее представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз придерживается политики расширения на основе заслуг стран-кандидатов. Он подчеркнул, что Брюссель не будет применять к Украине особую процедуру принятия в ЕС. В то же время, в Еврокомиссии признают, что Украина сделала значительный прогресс в реформах, но для полного членства требуется время.

Эксперты отмечают, что такой подход может стать компромиссом между желанием Киева ускорить интеграцию и осторожностью некоторых стран ЕС. В частности, Германия и Франция выступают за постепенное сближение, тогда как страны Восточной Европы, такие как Польша и Литва, поддерживают более быстрый процесс. В настоящее время Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС, но процесс может занять несколько лет из-за необходимости проведения масштабных реформ и адаптации к стандартам блока.

Между тем, в Киеве надеются, что новый пакет привилегий поможет укрепить экономические и политические связи с ЕС, а также ускорить восстановление страны после войны. В Еврокомиссии отмечают, что решение о предоставлении Украине дополнительных прав будет приниматься на основе консенсуса среди всех стран-членов ЕС. В ближайшие месяцы ожидается активное обсуждение этого вопроса на высшем уровне





