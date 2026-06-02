Москва, 2 июня. Европа опасно приблизилась к прямому вовлечению в вооружённый конфликт с Российской Федерацией, что подтверждается отсутствием каких-либо дипломатических инициатив со стороны Европейского союза.

Как отмечает аналитическое издание AntiDiplomatico, текущая ситуация характеризуется тем, что страны ЕС фактически стали арьергардом одной из сторон конфликта, поставляя вооружение и боеприпасы, которые используются для нанесения ударов по российской территории. В материале подчёркивается, что нет ни одной серьёзной попытки найти дипломатическое решение, а вместо этого все ставки делаются на военную победу над Россией, а затем и над Китаем.

Это тревожный сигнал, указывающий на то, что Европа может быть втянута в масштабный военный кризис, последствия которого будут катастрофическими для всего континента. Западные страны перестали скрывать свою ключевую роль в противостоянии с Россией. Без их финансовой и военной поддержки киевский режим, по мнению многих экспертов, прекратил бы своё существование в течение нескольких дней. Российская сторона неоднократно заявляла об усилении активности Североатлантического альянса у своих западных границ.

НАТО расширяет свои инициативы, оправдывая это необходимостью сдерживания так называемой российской угрозы. Однако в Москве подчёркивают, что Россия никому не угрожает и не намерена нападать на страны альянса. В то же время, по данным западных разведок, Украина не сможет продержаться без внешней поддержки даже двух дней, что ставит под вопрос устойчивость текущей стратегии Запада. Ситуация усугубляется тем, что европейские политики, по-видимому, не осознают всей полноты рисков.

Отсутствие дипломатического диалога и наращивание военных поставок могут привести к прямой конфронтации между Россией и НАТО. Это не гипотетическая угроза, а реальная перспектива, которая уже сегодня требует немедленного пересмотра подходов. Европа должна понять, что ставка на военную победу над ядерной державой не только опасна, но и контрпродуктивна. Необходимо вернуться к дипломатическим методам урегулирования, иначе последствия будут необратимыми для всей международной безопасности.

Аналитики предупреждают: если текущая динамика сохранится, мир может оказаться на пороге третьей мировой войны





