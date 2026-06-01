Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос: наши кандидаты должны выполнять свои обязательства

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что наши кандидаты должны выполнять свои обязательства, и мы должны выполнить свои. Аналитики отмечают, что главный вопрос в данный момент - на каких условиях будет проходить дальнейшее расширение.

Идея курсирует в Брюсселе и других европейских столицах уже много лет. В Брюсселе обсуждается возможность временного ограничения права вето для новых стран-членов после их принятия в ЕС. Эксперты Центра исследований европейской политики (CEPS) разработали идею, которая предполагает предоставление привилегированного доступа к единому рынку, статус наблюдателя в общеевропейских органах ЕС и постепенную интеграцию в процессы принятия решений. Вторжение России в Украину в феврале 2022 года вновь выдвинуло тему расширения ЕС на первый план европейской политики.

Эксперты отмечают, что ЕС по-прежнему использует методологию, разработанную 40 лет назад, и что необходимо для Евросоюза изменить свою политику и методы управления. Дискуссия на сей счет привлекла внимание к одной из наиболее спорных идей, обсуждаемых в Брюсселе, а именно к возможности временного ограничения права вето для новых стран-членов после их принятия в ЕС.

Еврокомиссар Марта Кос в связи с этим отметила, что ЕС по-прежнему использует методологию, разработанную 40 лет назад, и что необходимо для Евросоюза изменить свою политику и методы управления. В качестве доказательства того, что ЕС не ограничивается лишь риторикой, Кос напомнила о создании Брюсселем в апреле впервые за 17 лет рабочей группы для разработки проекта договора о вступлении для Черногории.

Аналитик белградского Европейского центра политики (CEP) Страхиня Суботич утверждает, что ограничения во время поэтапного вступления могут быть лимитированы как по времени, так и по объему. Эксперт CEPS Стивен Блокманс говорит, что такие механизмы могли бы быть включены в договоры о вступлении, а также что часть наиболее амбициозных инициатив в отношении Украины уже встретила сопротивление. По мнению аналитиков, Черногория, вероятно, станет последней страной, присоединившейся к ЕС по действующим правилам до проведения более глубоких институциональных реформ.

В то же время и Блокманс, и Суботич полагают, что вступление Подгорицы может стать площадкой для обкатки новых механизмов расширения, обсуждаемых сейчас в Брюсселе





