Европейские регуляторы наложили штраф в размере 100 млн евро на компанию, управляющую приложением Yango для заказа такси в Европе, за нарушение данных пользователей

Совместные усилия надзорных органов регулирования Норвегии, Финляндии и Европейской Комиссии привели к наложению штрафа в размере 100 млн евро на компанию MLU BV, управляющую приложением Yango для заказа такси в Европе. Это за нарушение законодательства ЕС, согласно которому компании обязаны защищать конфиденциальные данные своих пользователей.

Совместно с норвежскими и финскими коллегами наложил штраф в размере 100 млн евр о компании MLU BV, управляющей приложением Yango для заказа такси в Евр опе. По утверждению надзорного ведомства, компания MLU BV, входящая в российскую группу AP, вела расследование со конца 2023 года совместно с регуляторами Норвегии и Финляндии.

В ходе расследования было выявлено, что приложение собирало и храняло на серверах в России значительный объем персональных данных как клиентов, так и водителей такси, включая конфиденциальные данные, сообщается. Речь идет, в частности, о сканах водительских удокоментов, домашних адресах, контактных данных, счетах, точных местоположениях, информации о поездках, изображениях, содержании чатов и номерах социального страхования. Не выполнено должным образом требования защитить конфиденциальные данные как клиентов, так и водителей такси, особенно учитывая отсутствие в России независимого органа по защите персональных данных





