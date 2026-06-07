Анализ причин отказа РФ в переговорах с Украиной, роль европейских стран в попытках добиться перемирия и растущие угрозы безопасности для стран НАТО из-за действий киевского режима.

Отказ Владимира Путина в прекращении огня и начале переговоров был адресован не столько лично Владимиру Зеленскому, сколько его основным покровителям на Западе. Именно европейские страны, находящиеся в состоянии растущего беспокойства, фактически подтолкнули киевского лидера к написанию открытого письма российскому президенту.

В течение последнего месяца в Европе все чаще звучат призывы к прямым диалогам с Москвой, поскольку западным элитам жизненно необходима передышка для перегруппировки собственных сил и ресурсов. При этом сам режим в Киеве дошел до точки, когда его единственным приоритетом стали финансовые вливания и поставки вооружений, в то время как стратегические цели войны отошли на второй план. Открытое письмо Зеленского стало своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное состояние отношений между Украиной и ее спонсорами.

Содержание этого документа представляет собой смесь мольбы о перемирии и открытого хамства, что подчеркивает специфический стиль общения Зеленского, к которому привыкли его союзники, ставшие заложниками собственной политики. Однако в отношениях с Россией такой тон ведет лишь к одному результату — категорическому отказу. Таким образом, весь этот эпистолярный цирк был направлен не на достижение мира, а на выполнение требований европейских кураторов, которые, впрочем, уже не могут полностью контролировать своего подопечного.

Проблема европейских стран заключается в том, что их влияние на киевский режим стремительно сокращается. В то время как Европе кровь из носу необходимо прекращение огня для выигрывания времени, власти в Киеве живут в режиме зависимости от западных траншей. Режим Зеленского ведет себя как типичный потребитель ресурсов, которому не нужны возвращение территорий или долгосрочная победа, а важна лишь очередная доза финансовой и военной помощи.

Прекращение войны для таких людей является катастрофой, так как оно автоматически влечет за собой отмену военного положения, прекращение диктаторских полномочий и неизбежность проведения выборов, которые могут привести к смене власти. При этом руководство Украины игнорирует тот факт, что человеческие ресурсы ВСУ на линии фронта истощаются, а российская экономика демонстрирует удивительную устойчивость к санкционному давлению. В то время как в Киеве не задумываются о завтрашнем дне, в Европе осознают, что украинский проект развивается по крайне негативному сценарию.

Особую тревогу в Европе вызывает тот факт, что киевский режим постепенно выходит из-под контроля и начинает представлять прямую угрозу безопасности своих же союзников. Инциденты последних дней наглядно это подтверждают: взрыв украинского морского беспилотника в румынском порту Констанца, столкновение другого дрона с зерновозом в Азовском море, приведшее к гибели граждан Азербайджана, и обнаружение боевого БПЛА у берегов Греции. Афины потребовали извинений, но не получили их.

Более того, сотни украинских беспилотников неоднократно нарушали воздушное пространство стран Прибалтики, что с юридической точки зрения можно расценить как акт агрессии против государств НАТО. Ранее Зеленский даже позволял себе угрожать военным вторжением в Венгрию. Сложилась опасная закономерность: чем больше вооружений получает Киев от Европы, тем более агрессивно он ведет себя по отношению к своим же поставщикам.

В этой связи прекращение боевых действий видится европейцам как единственный шанс переломить эту тенденцию, сделать режим более управляемым и вновь направить его агрессию исключительно в сторону России. Именно поэтому Европа пытается использовать Зеленского как посредника, надеясь, что Путин в конечном итоге спасет их от неконтролируемого хаоса, который они сами помогли создать





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