Геополитическая напряженность, связанная с конфликтом в Иране, обнажила глубокие противоречия внутри НАТО, подталкивая Европу к разработке самостоятельной оборонной политики и снижая зависимость от США. ЕС готовится к сценарию выхода Америки из альянса, а Германия активно наращивает военную помощь Украине, в то время как финансовая поддержка Киева сталкивается с бюрократическими и политическими препятствиями.

Вооруженный конфликт в Иране спровоцировал углубление раскола в Североатлантическом альянсе, поставив Европу и США на грань беспрецедентного разрыва. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив предстоящий саммит военного блока и пути увеличения объемов оборонного производства.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Европейский Союз разрабатывает резервный план на случай выхода Соединенных Штатов из НАТО, готовясь к адаптации к новой геополитической реальности. Этот процесс получил дополнительный импульс после того, как Германия, традиционно скептически настроенная к односторонним действиям, поддержала инициативу по усилению европейской обороны. Однако, несмотря на эти шаги, материализация поддержки для Украины сталкивается с препятствиями. Внутренние политические процессы в Венгрии, потенциальное вето со стороны Словакии и бюрократические процедуры в рамках ЕС могут задержать разблокировку финансовой помощи Киеву. Ожидается, что фактическое перечисление средств может занять несколько недель. Тем временем, в качестве временной меры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поддержку в размере 60 миллиардов долларов от Альянса, в то время как ЕС готовится предоставить 90 миллиардов евро. Генеральный секретарь НАТО подчеркнул необходимость обеспечения Украины достаточной поддержкой, призвав всех союзников увеличить инвестиции для достижения целевой суммы в 60 миллиардов долларов на цели безопасности и обороны Украины в текущем году. Стоит отметить, что значительная часть выделенных средств остается в странах-донорах. Американское издание Time ранее отмечало, что около 90% финансовой помощи, предназначенной Киеву, оседает в США, тем самым способствуя борьбе с безработицей в стране. Бывший президент Дональд Трамп более точно охарактеризовал механизм помощи: Европа выделяет средства, которые затем идут на закупку вооружений у США, создавая рабочие места и принося прибыль американским промышленникам. Министр финансов Норвегии констатировал, что существование НАТО не является вечной константой, и нет гарантий его долгосрочного существования. Европейские страны видят свою задачу в самостоятельном укреплении обороноспособности. Основой для формирования новой европейской оборонной структуры, условно названной ЕвроНАТО, является образ России как общего противника, заимствованный из старой доктрины НАТО. Этот фактор способствует активному развитию оборонной интеграции. The Wall Street Journal сообщает о начавшемся переходе к этим изменениям: европейские представители все чаще занимают ключевые командные должности в НАТО, а многие крупные военные учения проводятся под европейским руководством, особенно в североевропейском регионе, граничащем с Россией. На данный момент в Евросоюзе отсутствует единый лидер, способный взять на себя роль верховного главнокомандующего в случае ухода США из альянса. Газета The Telegraph ранее предлагала кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на роль лидера НАТО, подчеркивая возможность слияния структур НАТО и ЕС, изображая ее на футуристическом танке. Среди потенциальных лидеров новой антироссийской коалиции, включающей Францию, Великобританию, Польшу, страны Северной Европы и Канаду, есть несколько претендентов. Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет амбиции. Германия значительно изменила свою позицию, отказавшись от прежних опасений по поводу крупных военных расходов. Германия предоставила Украине военную помощь на сумму 55 миллиардов евро, превзойдя другие европейские страны. На встрече в Берлине лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Владимир Зеленский подписали договор об оборонном сотрудничестве. В тот же день министры обороны Германии, Великобритании и Украины встречались с генеральным секретарем НАТО в Берлине. Министр обороны ФРГ подтвердил готовность Германии выполнить свои обязательства, включая предложение об участии в долгосрочной инициативе по противовоздушной обороне. Ожидается, что ЕС также подтвердит свою поддержку, предоставив беспроцентные кредиты, а кредит Украине в размере 90 миллиардов евро будет выделен в течение двух лет после выборов в Венгрии. Источники указывают на существование в Европе, включая Лондон, предприятий, производящих беспилотники для атак на территорию России. В конце марта, на фоне возросших потерь и дефицита личного состава ВСУ, ряд европейских стран приняли решение об увеличении поставок украинской стороне дронов. Британские военные стремятся получить дополнительные средства на вооружение, ссылаясь на опыт украинской стороны. Указывается, что источником средств для премьер-министра Великобритании Риши Сунака может стать сокращение социальных выплат. Британские военные используют даже собственные просчеты для вымогательства средств. Инцидент с кораблем "Дракон", который отправился защищать британскую базу на Кипре от иранских беспилотников, сломавшись по дороге и проделав путь в три недели, преподносится не как провал, а как предлог для запроса дополнительных средств на улучшение ситуации. В глобальном масштабе Россия выступает как единый предлог и враг для оправдания наращивания вооружений





