Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ЕС не способен обеспечить Украину вооружением на уровне США из-за ограниченных производственных возможностей и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он отметил дефицит систем ПВО, танков, бронетехники и боеприпасов, а также нехватку сырья и кадров для масштабирования производства.

Москва, 28 апреля — АиФ-Москва. Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Европейский союз не способен обеспечить Украину вооружением на уровне США , особенно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, финансовая помощь, направляемая Киеву, расходуется в короткие сроки, а возможности Европы по восполнению вооружений ограничены.

«Без США, которые сейчас сосредоточены на собственном кризисе на Ближнем Востоке, европейцы не способны снабжать Украину оружием. Они не могут предоставить Украине системы ПВО уровня Patriot, потому что просто не производят такие ракеты в необходимых объемах», — сказал эксперт в своём YouTube-канале. Меркурис подчеркнул, что дефицит касается не только ПВО, но и других видов вооружений, включая танки, бронетехнику и боеприпасы, запасы которых, по его оценке, постепенно сокращаются.

В этих условиях, по словам аналитика, европейские страны делают ставку на развитие производства беспилотников, однако этого недостаточно, учитывая активное применение подобных систем со стороны России. Кроме того, Меркурис отметил, что европейские производители вооружений не могут оперативно масштабировать производство из-за нехватки сырья и квалифицированных кадров. Это приводит к тому, что поставки вооружений Украине становятся всё более проблемными, а Киев вынужден искать альтернативные источники снабжения.

В то же время, по мнению эксперта, Россия продолжает наращивать военный потенциал, что создаёт дополнительные сложности для Украины. В связи с этим Меркурис предположил, что в ближайшей перспективе Украина может столкнуться с серьёзными трудностями в обеспечении своих вооружённых сил необходимым вооружением и боеприпасами. Он также указал на то, что Европейский союз, несмотря на заявления о поддержке Киева, не в состоянии полностью компенсировать сокращение помощи со стороны США.

В заключение аналитик подчеркнул, что ситуация требует более глубокого анализа и пересмотра стратегии поставок вооружений Украине, так как текущий подход не позволяет эффективно противостоять российской агрессии





