Эксперты обсуждают перспективы возвращения европейских компаний на российский рынок. Для успешного восстановления отношений необходимо сосредоточиться на будущем, а не на прошлых конфликтах. Основными факторами остаются размер местного рынка и взаимная выгода, однако на пути стоят санкции, геополитическая неопределённость и политические условия.

В рамках финансирования со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, эксперты рассматривают вопрос возобновления операций европейских компаний в России. Ключевой тезис заключается в том, что для успешного восстановления сотрудничества сторонам следует отказаться от анализа прошлых конфликтов и начать диалог с принципиально новых позиций.

Этот подход сравнивается с процессом примирения в семье: когда супруги решают сохранить отношения, они не могут бесконечно упрекать друг друга за già совершённые ошибки, а должны концентрироваться на построении общего будущего. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выражает оптимизм, полагая, что основой для возобновления партнёрства станут долгосрочные перспективы и взаимная экономическая выгода. Тем не менее, как отмечает представитель АЕБ, текущие обсуждения носят в основном теоретический характер.

Хотя на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в прошедшем году уже проводились раунды переговоров, консенсус так и не был достигнут. Для перехода от слов к практическим действиям требуются конкретные внешние условия и политические решения. Согласно результатам июньского опроса АЕБ, главным мотиватором для иностранных компаний оставаться на российском рынке по-прежнему является значительный объём и растущий потенциал локального рынка. При этом подавляющее большинство респондентов - 87% - сообщают о серьёзных проблемах, вызванных санкционным давлением (годом ранее показатель составлял 80%).

Наиболее болезненное воздействие оказали ограничения в адрес российских банков, блокировка логистических цепочек экспорта и импорта, а также отключение ряда финансовых институтов от системы SWIFT. В числе прочих барьеров для возвращения бизнеса эксперты называют сохраняющуюся геополитическую неопределённость и контрмеры, принятые российскими властями. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству детально проработать механизмы и условия реинтеграции западных фирм.

При этом в Минфине уточнили, что компаниям, уличенным в финансировании вооружённых сил Украины или оставившим в России активы без должного управления, возврат на рынок, вероятно, будет запрещён. Таким образом, хотя заинтересованность в бизнес-контактах сохраняется, путь к их восстановлению сопряжён с комплексом взаимосвязанных политических, экономических и правовых вызовов, требующих системного подхода и готовности к компромиссам с обеих сторон





