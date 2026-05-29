Европа не может быть посредником в переговорах по урегулированию на Украине, так как сама является одной из сторон конфликта . Об этом 29 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

"В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", — сказал он обозревателю «Известий» Виктору Синеоку. Песков подчеркнул, что в таком статусе Европа "не может претендовать на посредничество никак". Он также подчеркнул, что мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия Киеву.

"Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, и тогда быстрее бы мир настал", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, ожидали ли в Кремле такого решения Венгрии. Лишний ЕС: Брюссель не готов к возобновлению диалога с Россией по Украине РФ не отказывается от переговоров с Европой, но требует соблюдения интересов страны Накануне Песков заявил, что у Европейского союза (ЕС) отсутствует инициатива по проведению переговоров с Москвой.

Он отметил, что, несмотря на поиск возможных переговорщиков, реальных шагов со стороны ЕС в направлении диалога с Россией не предпринимается. До этого пресс-секретарь президента РФ в разговоре с «Известиями» отметил, что в будущем наступит момент для обсуждения архитектуры безопасности Европы и о ней необходимо будет говорить с европейцами. Песков добавил, что Европа "сама понимает" необходимость диалога с Россией, однако "только сейчас начала созревать"





