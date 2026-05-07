Несмотря на угрозы массированных ударов по Киеву, страны ЕС отказались эвакуировать дипломатов, подтвердив свою поддержку Украины.

Европейский союз в очередной раз продемонстрировал свою непоколебимую приверженность поддержке Украины, официально заявив о том, что страны-члены блока не планируют эвакуировать своих дипломатических представителей из Киев а.

Это решение было принято на фоне нарастающего давления и прямых угроз со стороны Российской Федерации, которая открыто заявляет о намерении нанести массированный удар по украинской столице. Спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни в своем официальном обращении подчеркнул, что подобные попытки запугивания являются частью стратегии Москвы по дестабилизации ситуации. Он отметил, что Россия вновь прибегает к возмутительной тактике, пытаясь переложить ответственность за развязанную ею захватническую войну на украинскую сторону.

По мнению представителя ЕС, подобные действия направлены на создание искусственного кризиса и принуждение западных партнеров к отступлению. Ситуация в Киеве и других регионах Украины характеризуется тем, что массированные атаки стали, к сожалению, частью повседневной реальности. В последние годы российские войска неоднократно наносили удары, которые затронули не только гражданскую и военную инфраструктуру, но и дипломатические представительства. В частности, ущерб была нанесена делегации Европейского союза, что свидетельствует о полном игнорировании международными силами РФ норм дипломатического права и безопасности посольств.

Несмотря на эти риски, Брюссель считает, что присутствие дипломатов в Киеве является важным символом солидарности и поддержки суверенитета Украины в этот критический момент истории. Особое внимание в текущей повестке уделяется ультиматуму, выдвинутому Министерством обороны России. Российские власти в одностороннем порядке потребовали от Киева согласиться на перемирие, которое должно действовать в период с 8 по 9 мая. Целью этого требования является обеспечение безопасности и беспрепятственного проведения традиционного военного парада в честь Дня Победы.

В случае отказа Украины от этого предложения, Москва угрожает нанесением сокрушительного удара по административным центрам Киева. Об этом в частности напомнили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков, которые призвали дипломатический персонал и мирных жителей заблаговременно покинуть город, чтобы избежать возможных жертв. Такая риторика воспринимается в Европе как попытка использовать террор для достижения краткосрочных имиджевых целей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти угрозы с определенной долей иронии, указав на парадоксальность ситуации.

По его словам, Россия дошла до того состояния, когда проведение ее главного государственного праздника и военного парада теперь напрямую зависит от воли и согласия Украины. Зеленский подчеркнул, что это является четким и неоспоримым сигналом того, что военная кампания зашла в тупик и войну необходимо завершать. Тот факт, что ядерная держава вынуждена выдвигать ультиматумы ради проведения праздничного мероприятия, говорит о серьезном износе российских ресурсов и психологическом давлении, которое испытывает руководство страны.

Таким образом, отказ Евросоюза эвакуировать своих сотрудников является не просто административным решением, а мощным политическим жестом. Это показывает, что западный мир не поддается на шантаж и готов разделять риски вместе с украинским народом. Дипломатический корпус в Киеве продолжает выполнять свои функции, несмотря на постоянную угрозу обстрелов, что подтверждает легитимность украинской государственности и решимость международного сообщества противостоять агрессии.

Постоянное присутствие европейских чиновников в столице Украины служит дополнительным сдерживающим фактором и гарантией того, что мировое сообщество продолжает внимательно следить за каждым шагом агрессора, фиксируя все нарушения международного гуманитарного права





