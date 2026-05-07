Head Topics

Евросоюз отверг ультиматум России и сохраняет дипломатическое присутствие в Киеве

Политика News

Евросоюз отверг ультиматум России и сохраняет дипломатическое присутствие в Киеве
ЕвросоюзУкраинаРоссия
📆5/7/2026 3:44 PM
📰meduzaproject
183 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 93% · Publisher: 63%

Несмотря на угрозы массированных ударов по Киеву, страны ЕС отказались эвакуировать дипломатов, подтвердив свою поддержку Украины.

Европейский союз в очередной раз продемонстрировал свою непоколебимую приверженность поддержке Украины, официально заявив о том, что страны-члены блока не планируют эвакуировать своих дипломатических представителей из Киев а.

Это решение было принято на фоне нарастающего давления и прямых угроз со стороны Российской Федерации, которая открыто заявляет о намерении нанести массированный удар по украинской столице. Спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни в своем официальном обращении подчеркнул, что подобные попытки запугивания являются частью стратегии Москвы по дестабилизации ситуации. Он отметил, что Россия вновь прибегает к возмутительной тактике, пытаясь переложить ответственность за развязанную ею захватническую войну на украинскую сторону.

По мнению представителя ЕС, подобные действия направлены на создание искусственного кризиса и принуждение западных партнеров к отступлению. Ситуация в Киеве и других регионах Украины характеризуется тем, что массированные атаки стали, к сожалению, частью повседневной реальности. В последние годы российские войска неоднократно наносили удары, которые затронули не только гражданскую и военную инфраструктуру, но и дипломатические представительства. В частности, ущерб была нанесена делегации Европейского союза, что свидетельствует о полном игнорировании международными силами РФ норм дипломатического права и безопасности посольств.

Несмотря на эти риски, Брюссель считает, что присутствие дипломатов в Киеве является важным символом солидарности и поддержки суверенитета Украины в этот критический момент истории. Особое внимание в текущей повестке уделяется ультиматуму, выдвинутому Министерством обороны России. Российские власти в одностороннем порядке потребовали от Киева согласиться на перемирие, которое должно действовать в период с 8 по 9 мая. Целью этого требования является обеспечение безопасности и беспрепятственного проведения традиционного военного парада в честь Дня Победы.

В случае отказа Украины от этого предложения, Москва угрожает нанесением сокрушительного удара по административным центрам Киева. Об этом в частности напомнили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и помощник президента Юрий Ушаков, которые призвали дипломатический персонал и мирных жителей заблаговременно покинуть город, чтобы избежать возможных жертв. Такая риторика воспринимается в Европе как попытка использовать террор для достижения краткосрочных имиджевых целей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти угрозы с определенной долей иронии, указав на парадоксальность ситуации.

По его словам, Россия дошла до того состояния, когда проведение ее главного государственного праздника и военного парада теперь напрямую зависит от воли и согласия Украины. Зеленский подчеркнул, что это является четким и неоспоримым сигналом того, что военная кампания зашла в тупик и войну необходимо завершать. Тот факт, что ядерная держава вынуждена выдвигать ультиматумы ради проведения праздничного мероприятия, говорит о серьезном износе российских ресурсов и психологическом давлении, которое испытывает руководство страны.

Таким образом, отказ Евросоюза эвакуировать своих сотрудников является не просто административным решением, а мощным политическим жестом. Это показывает, что западный мир не поддается на шантаж и готов разделять риски вместе с украинским народом. Дипломатический корпус в Киеве продолжает выполнять свои функции, несмотря на постоянную угрозу обстрелов, что подтверждает легитимность украинской государственности и решимость международного сообщества противостоять агрессии.

Постоянное присутствие европейских чиновников в столице Украины служит дополнительным сдерживающим фактором и гарантией того, что мировое сообщество продолжает внимательно следить за каждым шагом агрессора, фиксируя все нарушения международного гуманитарного права

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

meduzaproject /  🏆 10. in RU

Евросоюз Украина Россия Киев Дипломатия

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 18:54:41