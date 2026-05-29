Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Евразийский экономический союз продолжает свое развитие

Экономика News

Евразийский экономический союз продолжает свое развитие
Евразийский Экономический СоюзВладимир ПутинВысший Евразийский Экономический Совет
📆5/29/2026 10:50 AM
📰lifenews_ru
48 sec. here / 5 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 68%

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) работает успешно и продолжает свое развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в целом работает успешно и продолжает свое развитие.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Российский лидер подчеркнул: несмотря на прозвучавшие разные оценки - как положительные, так и критические - они наглядно свидетельствуют о том, что объединение функционирует результативно и не стоит на месте.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, который заработал в 2010 году. 29 мая 2014 года в Астане главы трёх стран подписали Договор о ЕАЭС. 1 января 2015 года он вступил в силу, и к союзу присоединилась Армения, а затем в августе того же года - Киргизия. Основная цель - обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С 2018 года у ЕАЭС есть статус наблюдателя при ООН.

За годы существования совокупный ВВП стран-участниц превысил 3 трлн долларов, а объём взаимной торговли вырос более чем вдвое

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Евразийский Экономический Союз Владимир Путин Высший Евразийский Экономический Совет

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 13:50:22