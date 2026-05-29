Евразийский экономический союз продолжает свое развитие

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) работает успешно и продолжает свое развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Российский лидер подчеркнул: несмотря на прозвучавшие разные оценки - как положительные, так и критические - они наглядно свидетельствуют о том, что объединение функционирует результативно и не стоит на месте.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, который заработал в 2010 году. 29 мая 2014 года в Астане главы трёх стран подписали Договор о ЕАЭС. 1 января 2015 года он вступил в силу, и к союзу присоединилась Армения, а затем в августе того же года - Киргизия. Основная цель - обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С 2018 года у ЕАЭС есть статус наблюдателя при ООН.

За годы существования совокупный ВВП стран-участниц превысил 3 трлн долларов, а объём взаимной торговли вырос более чем вдвое





