Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о плановой операции на ногах, проведённой незадолго до её свадьбы. Спортсменка поделилась фотографиями из больничной палаты и подробно рассказала о longstanding проблемах со стопами, включая врождённые деформации, а также других health issues, с которыми она сталкивалась на протяжении карьеры, таких как остеопороз и экстрасистолы. Несмотря на сложности, Медведева оптимистично относится к восстановлению и подготовке к бракосочетанию.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о проведённой операции на ногах незадолго до своей свадьбы. Спорт сменка поделилась фотографиями из больничной палаты, подтвердив, что хирургическое вмешательство было запланировано ранее, несмотря на слухи об экстренной госпитализации.

По её словам, операция прошла успешно, и она уже вернулась домой, где продолжает восстановление. Медведева多年 страдала от деформации стоп, диагностированной ещё в прошлом году. Это нарушение вызывало существенный дискомфорт в повседневной жизни и мешало долгому хождению, не говоря уже о спортивных нагрузках. Врач Никита Карлицкий выразил уверенность, что спортсменка сможет восстановиться к бракосочетанию и избавиться от хронических болей.

СМИ сообщали об экстренной доставке фигуристки в больницу 11 июня из-за сильных болевых ощущений, однако сама Медведева подчеркнула плановый характер операции. В社交媒体 она описала postoperative период, отметив, что ноги перемотаны, а удобная обувь становится временным best другом. Она также поблагодарила за поддержку, на которую откликнулись многие известные личности, включая балерину Анастасию Волочкову, которая поделилась собственным опытом реабилитации после сложной операции. Проблемы со стопами являются лишь частью более широкого медицинского контекста жизни спортсменки.

Медведева раскрыла детали своего здоровья, включая врождённые особенности: значительная разница в длине ног, приведшая к сколиозу, и тяжёлый остеопороз, диагностированный после перелома в преддверии Олимпийских игр 2018 года. Тогда врачи сравнили состояние её скелета с состоянием пожилого человека, что стало следствием экстремальных диет и недоедания в спортивной карьере. Кроме того, в 2024 году Медведева столкнулась с нарушениями сердечного ритма - экстрасистолами, которые временно запретили ей выходить на лёд.

Несмотря на сложности, она сохраняет оптимизм и фокусируется на подготовке к свадьбе и восстановлении, отмечая, что основной причиной большинства проблем является нервное напряжение. Эта история поднимает важные вопросы о здоровье профессиональных спортсменов, особенно в видах спорта с высокими эстетическими и физическими требованиями, таких как фигурное катание. Давление, испытываемое атлетами для поддержания веса и формы, может привести к серьёзным хроническим заболеваниям, таким как остеопороз и дегенеративные изменения суставов.

Поддержка со стороны сообщества, включая коллег по спорту, становится crucial для морального состояния, тогда как вопрос адекватности медицинского сопровождения и баланса между нагрузками и восстановлением остаётся открытым. Служба Медведевой иллюстрирует, что даже на пике карьеры спортсмены могут сталкиваться с угрозами здоровью, требующими далёких последствий.

Её решение перенести операцию и открыто говорить о проблемах способствует повышению осведомлённости о рисках в спортивной среде, потенциально мотивируя других атлетов уделять больше внимания профилактике и своевременному лечению, а не игнорированию симптомов из-за страха потерять форму или пропустить соревнования





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