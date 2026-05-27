Евгений Малкин подписывает новый контракт с «Питтсбургом»

Евгений Малкин много лет превращал в реальность мечты «Питтсбурга». Сегодня «пингвины» выполнили его желание – подписали новый контракт до того, как игрок вышел на рынок свободных агентов. Соглашение рассчитано на следующий сезон, который может стать для Малкина последним в карьере. В июле Джино исполнится 40, и не так давно он говорил, что хочет провести в НХЛ еще один год и именно в команде, ставшей для него родной.

Соглашение рассчитано на следующий сезон, который может стать для Малкина последним в карьере. В июле Джино исполнится 40, и не так давно он говорил, что хочет провести в НХЛ еще один год и именно в команде, ставшей для него родной. Сразу после подписания контракта Малкин шутил в инстаграме: «Вы переживали?

«Пингвин» навсегда». Несколько недель назад, рассказывая о том, как сильно ему хочется остаться в «Питтсбурге», Евгений звучал не так уверенно.

«Я понимаю, что решение клуба – это бизнес, и, может быть, Кайлу Дубасу хочется видеть свежую кровь, новые лица. Но я хотел бы остаться в НХЛ. Не планирую возвращаться в Россию, так что если не останусь в «Питтсбурге», то, надеюсь, меня подпишет другая команда», – цитировал Малкина официальный сайт НХЛ в мае. Да, Джино провел хороший сезон для себя и просто отличный для простого смертного, набрав 61 очко в 56 матчах.

Его «Пингвинс» впервые за четыре года вышли в плей-офф. При этом у нападающего были травмы (минус 20 матчей), была дисквалификация, схваченная в самый неподходящий момент чемпионата, и были невнятные игры в серии против «Филадельфии», которую его команда могла побеждать, но не прошла. А еще Джино сменили позицию, убрав на фланг, и теперь он не центр для топ-6, а неплохой крайний нападающий в предпенсионном возрасте. Очень одаренный и все еще довольно эффективный, но уже не способный тянуть команду на себе. С этим и сам Малкин не будет спорить





