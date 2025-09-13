Евгения Хасис вышла на свободу после 16 лет заключения

Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, освобождена из колонии после 16 лет.

Евгения Хасис , осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Хасис была арестована в ноябре 2009 года. По данным суда, в конце августа она была освобождена из женской исправительной колонии в Мордовии, при этом в отношении нее установлен административный надзор. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы.

Это преступление стало одним из самых громких в России в 2000-х годах. По приговору суда, за убийство были осуждены Никита Тихонов, получивший пожизненный срок, и его гражданская супруга Евгения Хасис, приговоренная к 18 годам заключения. Суд установил, что мотивом нападения была месть Маркелову за его антифашистскую деятельность. В 2022 году Верховный суд РФ смягчил наказание Хасис, сократив срок с 18 до 17 лет лишения свободы. Суд исключил эпизод о незаконном обороте оружия в связи с истечением срока давности, оставив наказание только за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Бабуровой ей не вменялось — следствие квалифицировало его как «эксцесс» исполнителя Тихонова, то есть незапланированное убийство свидетеля. Ранее осужденный за организацию убийств экс-сенатор попросил отправить его на СВО





