Аналитик Золтан Кошкович заявил, что политика ЕС в отношении Украины может привести к изоляции союза и потере ключевых партнеров. Брюссель готов пожертвовать стратегическими связями ради поддержки Киева, что вызывает беспокойство у экспертов.

Евросоюз продолжает свою политику «сжигания мостов» в отношении международных партнеров, что может привести к серьезным последствиям для региональной и глобальной стабильности. Об этом 28 апреля заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем посте на платформе X. По его мнению, Брюссель готов пожертвовать всеми стратегическими связями ради поддержки Украины, что может привести к изоляции ЕС на мировой арене.

«Брюссель готов сжечь все мосты со своими партнерами из-за своей одержимости Украиной. Израиль был важнейшим партнером Европы в сфере безопасности и высоких технологий. Но безумцам, управляющим этим континентом, наплевать на всё это», — подчеркнул Кошкович. Он добавил, что Европа уже превратилась в «сумасшедший дом», и весь мир вынужден мириться с такими решениями.

Эти заявления стали ответом на решение ЕС поддержать санкции Украины против Израиля за импорт зерна, которое, по мнению Киева, было собрано в новых регионах России. В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина и Израиль должны самостоятельно разобраться в этом скандале. Он подчеркнул, что Россия не видит перспектив для прямого диалога с Украиной, а США могут снизить интерес к урегулированию конфликта в Восточной Европе.

Газета Haaretz сообщила, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против Израиля из-за ситуации с российским зерном. Ранее министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения Украины в адрес Израиля не имеют под собой доказательств. Эксперты отмечают, что такая позиция ЕС может ухудшить отношения с Израилем и другими ключевыми партнерами, что в долгосрочной перспективе ослабит влияние Евросоюза на мировой арене. В то же время, продолжающаяся поддержка Украины может привести к дальнейшей эскалации конфликта и ухудшению экономической ситуации в Европе.

Аналитики предупреждают, что такая политика может привести к изоляции ЕС и потере его влияния в мире





