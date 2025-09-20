Европейский союз рассматривает возможность введения запрета на импорт российского газа к 2027 году, опережая первоначальные планы. Венгрия, продолжая закупки российской нефти, использует финансовые рычаги для смягчения санкций. Обсуждаются новые ограничения, включая СПГ, танкеры, криптовалюты и китайские НПЗ. Решение о запрете принято на фоне призывов к более жестким мерам со стороны США и внутренних разногласий в ЕС.

Венгрия , остающаяся одним из последних крупных импортеров российской нефти в Европейском союзе, неоднократно демонстрировала готовность блокировать новые инициативы, в частности, угрожала наложить вето на новые меры в отношении Российской Федерации в рамках общеевропейских программ. Причины, выдвигаемые Будапештом, включали претензии к независимости судебной системы, соблюдению прав ЛГБТ, правам беженцев и вопросам академической свободы.

Евросоюз активно использовал размораживание средств как инструмент воздействия на политику, проводимую Венгрией. В 2023 году Венгрия получила около 10 миллиардов евро в обмен на согласие не блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, а в 2025 году дополнительно получила 157 миллионов евро, воспользовавшись обнаруженной “лазейкой” в законодательстве ЕС. Сейчас Будапешт рассчитывает получить новый транш в размере 550 миллионов евро, прибегая к той же схеме, и Европейская комиссия (ЕК) готова пойти на это, чтобы избежать наложения вето на пакет санкций в отношении России, выносимый на утверждение странам-членам ЕС, как сообщает издание Financial Times. Данную информацию подтвердила глава пресс-службы ЕК Паола Пиньо на брифинге в Брюсселе 19 сентября. Параллельно, по данным агентства Reuters, со ссылкой на источники в ЕС, ЕК, вероятно, предложит ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года – на год раньше, чем планировалось изначально, в рамках нового пакета санкций против Москвы. Предполагается, что новые ограничения затронут также ряд российских танкеров, использование криптовалют, российские и центральноазиатские банки, китайские нефтеперерабатывающие заводы, а также деятельность некоторых экономических зон, которые, по сути, являются таможенной лазейкой для Москвы при импорте товаров двойного назначения. Ранее ЕС предлагал постепенный отказ от СПГ к 1 января 2028 года, однако, на фоне призывов со стороны экс-президента США Дональда Трампа ускорить этот процесс, с целью оказания дополнительного давления на Россию и стимулирования поставок СПГ танкерами, ситуация меняется. До начала полномасштабной войны в Украине, развязанной в феврале 2022 года, доля России в европейском импорте газа достигала 45%. Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция продолжают закупать российский СПГ. Газ из РФ поступает в Венгрию, Словакию и Болгарию через газопровод “Турецкий поток”. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне на прошлой неделе отметил, что российский газ будет востребован как минимум до конца 2027 года. После этого, по его мнению, заменить его топливом от других поставщиков можно будет без существенного влияния на цены. Важным фактором является прекращение с 1 января 2025 года транзита российского газа через Украину, который продолжался более полувека. Это решение стало завершающим этапом многолетнего процесса избавления Европы от зависимости от российского газа. При этом, Словакия и Венгрия продолжают закупки российского газа. Экономисты подчеркивают необходимость полного отказа Европы от российского газа в любом виде. \В контексте данных событий, следует отметить, что Евросоюз временно отложил публикацию 19-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Данное решение было принято спустя несколько дней после того, как бывший президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить закупки российской нефти. Параллельно с этим, в Европейском парламенте был представлен план, предусматривающий полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о готовности Европы окончательно “перекрыть кран” после значительного сокращения зависимости от российского газа. Европейский комиссар Дан Йоргенсен в интервью Deutsche Welle (DW) обсудил практические аспекты реализации такого запрета.\Действия Венгрии, связанные с блокированием санкций и использованием финансовых рычагов для получения уступок, вызывают обеспокоенность и вопросы о единстве Евросоюза в отношении России. Стремление к сохранению поставок российского газа, несмотря на общую тенденцию к отказу от него, подчёркивает сложность энергетической политики и наличие экономических интересов, требующих взвешенного подхода. В то же время, планы по ускоренному введению запрета на импорт СПГ свидетельствуют о решимости ЕС ужесточить санкционное давление и добиться полной энергетической независимости от России. Сложная геополитическая обстановка, включающая в себя призывы к более жёстким мерам со стороны США и внутренние разногласия между странами-членами ЕС, делает процесс принятия и реализации санкций крайне непростым. Будущее энергетических отношений между Россией и Евросоюзом, а также внутриполитическая ситуация в отдельных странах, будут определять дальнейшее развитие событий в данном направлении





