Head Topics

ЕС обсуждает возможные переговоры с Россией, но сохраняет санкционное давление

Политика News

ЕС обсуждает возможные переговоры с Россией, но сохраняет санкционное давление
ЕвросоюзРоссияПереговоры
📆5/7/2026 8:15 PM
📰Известия
44 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 51%

Лидеры ЕС рассматривают перспективы диалога с Россией, но продолжают наращивать санкционное давление. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости подходящего момента для переговоров, в то время как ЕС готовит новый пакет санкций. Президент РФ Владимир Путин и его заместитель Дмитрий Медведев подчеркнули открытость России к диалогу, но отметили нарастающее напряжение в отношениях с Европой.

Лидеры Европейского союза активно обсуждают возможность будущих переговоров с Россией, подчеркивая, что такие диалоги должны состояться в подходящий момент. Об этом заявил 7 мая глава Евросовета Антониу Кошта, отметив, что он проводит консультации с лидерами всех 27 стран-членов ЕС для определения оптимального подхода к организации этих переговоров.

По его словам, Брюссель не намерен вмешиваться в процесс, который сейчас ведется при посредничестве президента США Дональда Трампа. В то же время, Европейский союз стремится принять 21-й пакет санкций против России до конца июня, что указывает на продолжающееся напряжение в отношениях между ЕС и РФ. Переговоры по новым санкциям ожидаются сложными, так как некоторые страны могут заблокировать их введение. Президент России Владимир Путин 27 марта отметил кризис в отношениях с Европой, но подчеркнул, что Россия всегда открыта для восстановления диалога.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что у России нет агрессивных планов по отношению к Европе, но при этом отметил усиление риторики в ЕС о возможном конфликте с РФ. В целом, ситуация остается сложной и требует осторожного подхода со стороны всех участников

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Евросоюз Россия Переговоры Санкции Отношения

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 23:32:20