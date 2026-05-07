ЕС обсуждает возможные переговоры с Россией, но сохраняет санкционное давление

Лидеры ЕС рассматривают перспективы диалога с Россией, но продолжают наращивать санкционное давление. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости подходящего момента для переговоров, в то время как ЕС готовит новый пакет санкций. Президент РФ Владимир Путин и его заместитель Дмитрий Медведев подчеркнули открытость России к диалогу, но отметили нарастающее напряжение в отношениях с Европой.

Лидеры Европейского союза активно обсуждают возможность будущих переговоров с Россией, подчеркивая, что такие диалоги должны состояться в подходящий момент. Об этом заявил 7 мая глава Евросовета Антониу Кошта, отметив, что он проводит консультации с лидерами всех 27 стран-членов ЕС для определения оптимального подхода к организации этих переговоров.

По его словам, Брюссель не намерен вмешиваться в процесс, который сейчас ведется при посредничестве президента США Дональда Трампа. В то же время, Европейский союз стремится принять 21-й пакет санкций против России до конца июня, что указывает на продолжающееся напряжение в отношениях между ЕС и РФ. Переговоры по новым санкциям ожидаются сложными, так как некоторые страны могут заблокировать их введение. Президент России Владимир Путин 27 марта отметил кризис в отношениях с Европой, но подчеркнул, что Россия всегда открыта для восстановления диалога.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что у России нет агрессивных планов по отношению к Европе, но при этом отметил усиление риторики в ЕС о возможном конфликте с РФ. В целом, ситуация остается сложной и требует осторожного подхода со стороны всех участников





