ЕС обсудит продление временной защиты для украинцев и возможные ограничения для мужчин призывного возраста

В Еврокомиссии заявили, что поддержка Украины остаётся непоколебимой, однако обсуждаются варианты ужесточения условий временной защиты, включая исключение мужчин призывного возраста. Встреча министров внутренних дел стран ЕС по этому вопросу состоится 4 июня.

Официальный представитель Европейской комиссии Markus Lambert на брифинге в Брюсселе заявил, что поддержка Украины остаётся непоколебимой, и напомнил, что Евросоюз предоставил убежище примерно 4 миллионам украинцев в рамках Директивы о временной защите.

В ответ на вопросы журналистов он отказался подтверждать сообщения о возможных исключениях украинских мужчин призывного возраста из механизма временной защиты при его продлении. По его словам, на данный stage не может сообщить о конкретных планах или предложениях относительно дальнейших шагов по истечении срока действия директивы. Тем не менее, он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров внутренних дел стран ЕС 4 июня.

Согласно публикации издания Euractiv, среди обсуждаемых вариантов продления временной защиты есть продолжение её действия с сужением сферы применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально. Любое такое ограничение будет применяться только к новым заявителям. По данным Euractiv на март 2026 года, временный статус защиты в ЕС имеют 4,33 миллиона украинцев, причём наибольшее число - 1,27 миллиона человек - проживают в Германии.

В Польше зарегистрированы 961 405 украинцев со статусом защиты, в Чехии - 379 820. Из общего числа этих лиц 43,3 процента составляют женщины, 30,1% - дети и 26,6% - взрослые мужчины. Еврокомиссар по внутренним делам Йоханна Йоханссон в интервью DW заявила, что планируется предложить продлить временную защиту ещё на один год - до марта 2028 года, и она ожидает, что государства-члены с этим согласятся.

При этом она подчеркнула, что украинцам, которые могут перейти на другие правовые основания для пребывания в ЕС, стоит это делать, поскольку временная защита не должна оставаться долгосрочным решением. По её словам, странам ЕС следует готовиться к тому, что многие украинцы останутся надолго, и создавать возможности для их перехода на другие статусы. Отвечая на вопрос о возможных ограничениях для мужчин мобилизационного возраста, Йоханссон отметила, что этот вопрос обсуждается странами Евросоюза, но консенсуса пока нет.

Она заявила, что ситуация, когда мужчины, не имеющие права покидать Украину, после пересечения границы получают временную защиту в ЕС, посылает Киеву противоречивый сигнал. При этом она подчеркнула, что в случае введения какие-либо ограничения, они, по её мнению, будут очень незначительными. Отдельно рассматривается вопрос, смогут ли украинские беженцы получить немецкий паспорт с 2027 года, когда исполнится пять лет их проживания в ФРГ. На данный момент в Германии находятся около 1,3 миллиона украинских беженцев.

Беженцы из Украины могут оставаться в Германии как минимум до 2027 года, но власти уже готовятся к послевоенному сценарию и делают ставку на добровольное возвращение украинцев. Директива о временной защите для украинцев, принятая в марте 2022 года, истекает в марте 2025 года.

В связи с продолжающейся войной и трудностями с демографией в Украине, где снижен призывной возраст с 27 до 25 лет уже в 2024 году, а также введены меры по улучшению призыва и военной регистрации, возникает вопрос о будущем статуса беженцев. В ЕС звучат предложения о возможном ужесточении условий, но официальные лица подчёркивают, что любые изменения должны быть согласованы на уровне Союза и не будут применять ретроактивно





