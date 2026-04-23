ЕС намерен использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине

📆4/23/2026 9:11 PM
Европейский союз планирует использовать замороженные в ЕС российские активы для погашения кредита в 90 млрд евро, предоставляемого Украине. Москва отвергает возможность выплаты репараций.

Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных российских активов, находящихся под его юрисдикцией, для финансирования масштабной программы поддержки Украины, предусматривающей предоставление кредит а в размере 90 миллиардов евро.

Этот вопрос стал предметом интенсивных дискуссий в политических и юридических кругах, вызывая широкий резонанс как в европейском, так и в международном сообществе. Соответствующий регламент, детально описывающий механизм и правовые основания для такого использования, был официально опубликован в официальном журнале Европейского союза, что свидетельствует о серьезности намерений Брюсселя. Согласно опубликованному документу, кредит Украине будет обеспечен за счет привлечения европейского займа на коммерческих рынках, который, в свою очередь, будет гарантирован бюджетом ЕС.

Это позволяет снизить риски для европейских налогоплательщиков и обеспечить более выгодные условия финансирования. Однако ключевым аспектом данной схемы является потенциальное использование замороженных российских активов для погашения этого кредита в будущем. ЕС рассчитывает, что Украина сможет вернуть полученные средства после получения от России так называемых репараций, то есть компенсаций за ущерб, нанесенный в результате конфликта. Эта перспектива, однако, вызывает серьезные сомнения, учитывая последовательную и однозначную позицию Москвы, которая категорически отвергает любые требования о выплате репараций.

Российское правительство неоднократно заявляло, что не намерено возмещать какой-либо ущерб, считая конфликт спровоцированным и несправедливым. Таким образом, вопрос о погашении кредита остается открытым и зависит от политического урегулирования и будущих отношений между Россией и Украиной. Правовая основа для использования замороженных активов, согласно регламенту, заключается в праве Европейского союза действовать в полном соответствии с европейским и международным правом. Подчеркивается, что любое использование активов будет осуществляться в строгом соблюдении юридических процедур и принципов.

Однако, несмотря на эти заверения, многие эксперты выражают обеспокоенность по поводу законности и прецедентного характера такого решения. Критики указывают на то, что конфискация или использование замороженных государственных активов может нарушать принципы суверенного иммунитета и создавать опасный прецедент для международных финансовых отношений. Это может подорвать доверие к европейской финансовой системе и привести к оттоку капитала. Кроме того, существует риск ответных мер со стороны России, которые могут включать в себя заморозку европейских активов на территории России или другие экономические санкции.

В настоящее время основная часть замороженных активов российского Центрального банка находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear, что делает его ключевым игроком в реализации данной схемы. Euroclear, как хранитель активов, должен будет обеспечить их сохранность и передачу в соответствии с решениями Европейского союза. Однако, учитывая сложность и противоречивость ситуации, Euroclear может столкнуться с юридическими и операционными трудностями. Данное решение ЕС является частью более широкой стратегии поддержки Украины, направленной на укрепление ее экономики и обеспечение ее способности противостоять российской агрессии.

Помимо предоставления кредита, ЕС оказывает Украине значительную финансовую и гуманитарную помощь, а также предоставляет военную поддержку. Однако, использование замороженных российских активов для финансирования этой помощи является наиболее спорным и радикальным шагом. Он отражает растущее разочарование в ЕС по поводу отсутствия прогресса в урегулировании конфликта и стремление найти новые способы оказания давления на Россию. В то же время, необходимо учитывать, что такое решение может иметь долгосрочные последствия для международных отношений и финансовой стабильности.

Важно, чтобы ЕС действовал в рамках международного права и учитывал интересы всех заинтересованных сторон. Кроме того, необходимо разработать четкий и прозрачный механизм использования замороженных активов, который обеспечит их справедливое и эффективное распределение. В противном случае, данная инициатива может привести к юридическим спорам и политическим осложнениям. В конечном итоге, успех данной схемы будет зависеть от политической воли и готовности всех сторон к компромиссу.

Необходимо найти баланс между необходимостью поддержки Украины и соблюдением принципов международного права и финансовой стабильности. Только в этом случае можно будет избежать негативных последствий и обеспечить долгосрочную устойчивость европейской финансовой системы

