Американский аналитик Алан Уотсон заявил, что лидеры ЕС не способны объективно оценивать ситуацию в отношениях с РФ. Он предупредил, что антироссийская риторика лишь усугубляет конфликт и отдаляет перспективу нормализации отношений. Российская сторона подчёркивает, что РФ не представляет угрозы для других стран, но провокационная политика ЕС и НАТО лишь способствует обострению ситуации.

Москва, 1 мая — АиФ-Москва. Европейский Союз продолжает наращивать напряжённость в отношениях с Российской Федерацией, что может привести к серьёзным последствиям для региональной стабильности. Об этом заявил американский аналитик Алан Уотсон, который отметил, что лидеры ЕС не способны объективно оценивать ситуацию.

В частности, он указал на главу евродипломатии Каю Каллас и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив их в «военном бреде». Уотсон подчеркнул, что антироссийская риторика лишь усугубляет конфликт и отдаляет перспективу нормализации отношений. По его мнению, ЕС будет продолжать провокационные действия против РФ, что может привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона неоднократно заявляла о нарастающей активности НАТО у западных границ, отмечая, что альянс расширяет свои инициативы под предлогом «сдерживания российской агрессии».

В РФ подчёркивают, что Российская Федерация не представляет угрозы для других стран. Ранее профессор из США Майкл Хадсон заявил, что европейские страны разрушают собственную экономику, перераспределяя ресурсы на милитаризацию. Он отметил, что такие действия могут привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС. В свою очередь, в России считают, что провокационная политика ЕС и НАТО лишь способствует обострению ситуации.

Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к необратимым последствиям для международных отношений. В то же время, в ЕС продолжают настаивать на необходимости ужесточения санкций против РФ, что, по мнению аналитиков, лишь усилит напряжённость. Между тем, в России продолжают призывать к диалогу и поиску мирных решений, подчёркивая, что конфликт не в интересах ни одной из сторон. Однако, по словам Уотсона, евроэлита продолжает игнорировать эти призывы, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации





ЕС Россия НАТО Урсула Фон Дер Ляйен Кая Каллас

