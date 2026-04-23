ЕС ввел масштабный пакет санкций против России, включая запрет на криптовалюты

ЕС ввел масштабный пакет санкций против России, включая запрет на криптовалюты
📆4/23/2026 3:39 PM
📰dw_russian
Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России, направленный на ограничение доступа к финансовым ресурсам и технологиям, включая полный запрет на криптовалютные операции с российскими провайдерами и платформы, а также меры против обхода нефтяных ограничений и поддержку российского ВПК.

Европейский Союз ввел масштабный пакет санкций против России, направленный на ограничение ее доступа к финансовым ресурсам и технологиям. Решение было принято в четверг, 23 апреля, и утверждено всеми членами Совета ЕС в рамках письменной процедуры, при председательстве Кипра.

Ключевым элементом нового пакета является полный запрет на деятельность провайдеров и платформ, зарегистрированных в России, которые обеспечивают перевод и обмен криптовалют. Это направлено на пресечение использования криптовалют для обхода существующих санкций и финансирования российской экономики в условиях международных ограничений. Кроме того, ЕС запрещает транзакции с цифровым финансовым активом RUBx, привязанным к российскому рублю, и любые действия, способствующие развитию цифрового рубля. Особое внимание уделено предотвращению обхода санкций через нетто-транзакции с российскими агентами.

Санкции также распространяются на кыргызстанскую организацию, управляющую биржей, где активно торгуется стейблкоин A7A5, запущенный в конце февраля 2025 года. Этот стейблкоин был разработан для облегчения трансграничных расчетов между Россией и другими странами в условиях санкционного давления. Брюссель подчеркивает, что Россия все больше полагается на криптовалюты для международных транзакций из-за масштабных санкций, введенных против ее финансового сектора, и ЕС намерен противодействовать этой тенденции.

Помимо этого, введен запрет на проведение транзакций с 20 российскими банками и четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах, которые связаны с обходом санкций ЕС или с российской системой банковского обмена сообщениями. Новый пакет санкций, представленный Еврокомиссией в начале февраля, включал в себя полный запрет на морские услуги для российского экспорта нефти и меры, направленные на усложнение приобретения Россией танкеров.

Также введен комплексный список из 36 позиций, охватывающий добывающий и перерабатывающий сегменты российского энергетического сектора, включая разведку, добычу, переработку и транспортировку нефти. В дополнение к этому, под запрет попали 46 судов, что увеличило общее число включенных в список судов до 632. Эти меры направлены против танкеров из стран, не входящих в ЕС, но входящих в так называемый 'теневой флот' России.

Пакет санкций также запрещает операции с двумя российскими портами – Мурманском и Туапсе – а также с нефтяным терминалом порта Каримун в Индонезии, которые используются для обхода ограничения цен на нефть. Усилены торговые ограничения, введены новые запреты на экспорт товаров и услуг на сумму свыше 360 млн евро, включая резину, тракторы и услуги в сфере кибербезопасности.

Также введены новые импортные ограничения на металлы, химическую продукцию и критически важные минералы на сумму более 570 млн евро, а также дополнительные запреты на экспорт товаров и технологий военного назначения. Впервые активирован инструмент противодействия обходу санкций, запрещающий экспорт станков с числовым программным управлением и радиостанций в страны с высоким риском их реэкспорта в Россию. Еврокомиссия также предлагает усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, направленные на защиту от нарушений прав интеллектуальной собственности и несправедливой экспроприации в России.

Санкции также ограничивают возможности российского военно-промышленного комплекса (ВПК) путем включения в санкционный список 58 компаний и связанных с ними лиц, занимающихся разработкой и производством военной продукции. Кроме того, в санкционный список включены 16 организаций, базирующихся в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Казахстане и Беларуси, которые поставляли российскому ВПК товары двойного назначения или системы вооружения

Санкции Россия ЕС Криптовалюты Ограничения Нефть ВПК

 

