ЕГЭ-2026: рост средних баллов по русскому языку, литературе, истории и химии

В 2026 году выпускники улучшили результаты ЕГЭ по четырем ключевым предметам. Средние баллы по русскому языку, литературе, истории и химии выросли, а число высокобалльников увеличилось на 8-17,5%. Эксперты отмечают системную работу школ, стабильность экзаменационных материалов и осознанный выбор предметов выпускниками в условиях меняющейся экономики.

В 2026 году выпускники школы показали улучшение средних баллов ЕГЭ по таким ключевым предметам, как русский язык , химия , литература и история . Как сообщили на пресс-конференции представители комиссий по разработке контрольных измерительных материалов, результаты по этим дисциплинам демонстрируют положительную динамику.

Особое внимание уделяется стабильности экзаменационных заданий, что позволяет школам глубже сосредоточиться на содержательной подготовке. Количество участников, набравших высокие баллы (от 61 до 100), значительно возросло по всем перечисленным предметам. В частности, по русскому языку число высокобалльников увеличилось на 17,5% и составило 375 625 человек, а средний балл поднялся до 63,06. По литературе средний балл достиг 63,49, а число получивших от 61 до 100 баллов выросло на 8%.

По истории средний балл составил 57,85, а количество высокобалльников увеличилось на 10%. По химии средний балл поднялся до 58,69, а число набравших от 61 до 100 баллов выросло на 10,4%. Эксперты связывают эти тенденции с несколькими факторами: усилением индивидуализации подготовки в школах, развитием онлайн-ресурсов, осознанным выбором предметов выпускниками в свете востребованности инженерных, медицинских и biotech-специальностей. Также отмечается, что стабильность экзаменационных материалов позволяет избежать адаптационных проблем.

Однако некоторые аналитики предупреждают, что сравнение с прошлыми годами может быть некорректным из-за изменений в критериях оценивания, особенно по русскому языку. В целом, рост средних баллов рассматривается как reflektor общих изменений в системе образования и обществе, где школа усиливает сопровождение учеников, а сами выпускники делают более взвешенный академический выбор. Основной этап ЕГЭ-2026 проходил с 1 июня по 9 июля, в нем приняли участие более 747 000 человек, что почти на 5% превышает показатели предыдущего года.

Таким образом, результаты 2026 года показывают не столько резкий скачок в уровне знаний, сколько устойчивую положительную тенденцию, обусловленную комплексными изменениями в образовательной среде и мотивации школьников





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