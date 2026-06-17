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ЕГЭ по английскому: школьники сталкиваются с тестами на историю праздников

Education News

ЕГЭ по английскому: школьники сталкиваются с тестами на историю праздников
ЕГЭ По АнглийскомуТемы На День ПобедыДень России
📆6/17/2026 8:07 AM
📰meduzaproject
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В письменную часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку добавили темы про День Победы, День России, День защитника Отечества и День народного единства. Некоторые школьники и репетиторы отмечают, что на экзамене будут спрашивать об истории праздников, что может быть сложно для учеников, особенно в стрессовой ситуации.

На ЕГЭ по английскому школьников начали спрашивать про День защитника Отечества и День народного единства В письменную часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку добавили темы про День Победы, День России , День защитника Отечества и День народного единства, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на школьников и репетиторов.

В одном из вариантов предлагалось написать эссе на тему Дня Победы — описать историю праздника и рассказать, как его отмечают. Кроме того, в экзамене было письмо про День народного единства, в котором один из вопросов звучал так: «What does this holiday commemorate? ».

"Во-первых, есть люди, которые могут не знать истории. А во-вторых, слово "commemorate" относится к уровню С1, чего не должно быть", — говорят школьники. Репетиторы отмечают, что готовили учеников к сочинениям на разные темы: хобби, искусство, путешествия, транспорт, экологические проблемы, искусственный интеллект, карьера — но не ожидали, что на экзамене будут спрашивать об истории праздников.

В профильном сообществе во «ВКонтакте» педагоги пишут, что детям может быть сложно сориентироваться в стрессовой ситуации, к тому же, для рассказа о большинстве праздников уровень языка "должен быть явно выше, чем А2". Одна из преподавательниц рассказала, что задала вопрос о происхождении и значении Дня народного единства нескольким взрослым людям.

"Никто не смог дать вразумительный ответ. А ребенок в стрессовой ситуации, да еще и на иностранном языке тем более будет иметь сложности", — отмечает она

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