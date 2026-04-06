Дюгарри предрекает разгром «Ливерпуля» в матче с «ПСЖ»: «Это будет бойня»

Бывший футболист Кристоф Дюгарри жестко раскритиковал игру «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ», предсказав легкую победу парижан и назвав состояние английской команды катастрофическим. Дюгарри отметил низкую скорость игры «Ливерпуля» и отсутствие командного духа, заявив, что разница в уровне между командами колоссальна.

Дюгарри отметил, что «Ливерпуль» демонстрирует игру «со скоростью улитки», что, по его мнению, является неприемлемым для команды, претендующей на высокие места в Лиге чемпионов. Он также упомянул о недавнем поражении «Ливерпуля» от «Манчестер Сити», указав на нестабильность команды в текущем сезоне. Дюгарри считает, что исход четвертьфинального противостояния будет решен уже в первом матче, прогнозируя легкую победу «ПСЖ». Кроме того, Кристоф Дюгарри сравнил текущую ситуацию в «Ливерпуле» с той, которая наблюдается в «ПСЖ», подчеркнув ментальную силу и интенсивность игры французской команды. Он заявил, что эти две команды нельзя сравнивать, и предсказал настоящую «бойню» в предстоящем матче. Эта оценка Дюгарри вызвала большой резонанс в футбольном сообществе, привлекая внимание к проблемам «Ливерпуля» и подчеркивая силу «ПСЖ». Дюгарри не единственный, кто выражает сомнения в форме «Ливерпуля». Многие эксперты отмечают трудности команды в текущем сезоне, связанные с травмами ключевых игроков, изменениями в тактике и общим спадом формы. Однако оценка Дюгарри, выраженная в столь категоричной форме, выделяется на фоне других мнений. Его прогноз подчеркивает глубину проблем «Ливерпуля» и указывает на сложность предстоящего противостояния. В то же время, Дюгарри отдает дань уважения таланту игроков «Ливерпуля», но подчеркивает, что отсутствие командной игры и низкая скорость принятия решений ставят под угрозу их шансы на успех. Он считает, что «ПСЖ» обладает всеми необходимыми качествами для доминирования в матче, включая тактическую гибкость, высокую скорость игры и отличную физическую подготовку.





