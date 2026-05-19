Духовенство объехало Пермь и её окрестности с образом Божией Матери «Пермская»

📆5/19/2026 12:46 AM
📰lifenews_ru
Во время поездки клирики проводили молебны и просили о мире и благополучии для жителей Прикамья. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий лично отслужил молебен перед иконой. Другие богослужения прошли в селе Фролы, на Восточном въезде в краевой центр, у часовни на кладбище Банная гора, возле Пермской ГЭС, у поклонного креста при въезде в Кировский район, а также у храма-часовни Николая Чудотворца в селе Верхние Муллы. В истории известно много случаев, когда по молитвам верующих, во время совершения крестных ходов, Господь посылал Свои милость и помощь, избавлял от вражеского нашествия. Святыню получили военнослужащие 3-й общевойсковой армии, входящей в «Южную» группировку войск. Патриарх Кирилл вручил икону командующему армией генерал-лейтенанту Игорю Кузьменкову в Главном храме Вооружённых сил России. Затем военное духовенство вместе с представителями органов военно-политической работы доставили святыню на боевые позиции.

