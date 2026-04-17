Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что приложение Европейской комиссии для проверки возраста было скомпрометировано всего за две минуты после его презентации, назвав это частью предполагаемого трехэтапного плана по установлению слежки.

Москва, 17 апреля - АиФ-Москва. Основатель Telegram Павел Дуров вновь выступил с критикой европейских регуляторов, заявив, что новое приложение Европейской комиссии, предназначенное для проверки возраста пользователей в социальных сетях, было скомпрометировано всего за две минуты после его презентации. Эту информацию Дуров обнародовал в своем личном блоге, выразив глубокое сомнение в целесообразности и безопасности предложенного Еврокомиссией решения.

По его утверждениям, разработка данного приложения заняла у европейских чиновников более года, а его цель, как было заявлено, заключалась в обеспечении приватности пользователей при проверке их возраста. Однако, по мнению Дурова, истинные мотивы европейских бюрократов были иными. Он представил свою версию трехэтапного плана, якобы разработанного европейскими властями. Первый этап, по его словам, состоял в представлении приложения как инструмента, максимально ориентированного на защиту конфиденциальности. Этот шаг был призван создать позитивный образ и завоевать доверие общественности. Второй этап, как утверждает Дуров, заключался в заранее спланированном «взломе» приложения, который, по его мнению, был заложен в саму архитектуру программы с самого начала. Это позволило бы в дальнейшем оправдать более радикальные меры. Третий, заключительный этап, по версии Дурова, заключается в постепенном отказе от принципов конфиденциальности под предлогом устранения выявленных уязвимостей. Таким образом, приложение, изначально позиционировавшееся как защищающее частную жизнь, превратится в инструмент тотальной слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями. Дуров полагает, что европейским чиновникам нужен был лишь предлог для реализации данного плана, и сегодняшний инцидент с «взломом» идеально подходит для этой цели. Он добавил, что весь этот сценарий будет реализован, если Евросоюзом не руководят «клоуны», подразумевая, что лишь некомпетентность может привести к подобным просчетам. Эта ситуация разворачивается на фоне усиливающегося внимания европейских стран к контролю за доступом несовершеннолетних к социальным сетям. Так, в начале 2026 года французские законодатели приняли закон, ограничивающий доступ подростков до 15 лет к платформам социальных медиа. Аналогичные намерения в отношении введения возрастного ценза для пользователей ранее озвучивали власти Дании, Австралии и ряда других государств, что подчеркивает глобальный тренд на ужесточение регулирования цифрового пространства. Развитие событий вокруг нового приложения Еврокомиссии для проверки возраста пользователей социальных сетей вызывает серьезные вопросы о его истинных целях и безопасности. Павел Дуров, будучи известным сторонником приватности и противником государственного надзора, представил весьма тревожную интерпретацию произошедшего. Он утверждает, что весь процесс, от разработки до предполагаемого «взлома», был частью продуманного плана по созданию инструмента для массовой слежки. Согласно его видению, начальная фаза представляла собой попытку создать иллюзию защиты конфиденциальности, чтобы постепенно внедриться в жизнь европейских пользователей. Затем, якобы, был устроен «взлом», который дал бы повод для дальнейшего ограничения прав и свобод. Конечной целью, по мнению Дурова, является трансформация приложения из инструмента проверки возраста в полноценный механизм контроля, позволяющий европейским властям отслеживать активность граждан в онлайн-пространстве. Он подчеркивает, что подобный сценарий может показаться фантастическим, но вполне реален, если регуляторные органы действуют без должной прозрачности и подотчетности. Критика Дурова направлена не только на конкретное приложение, но и на общую тенденцию к усилению государственного контроля в цифровой сфере, которую он видит в действиях многих западных стран. Его слова служат предостережением для общественности и потенциальным напоминанием для самих регуляторов о необходимости соблюдения баланса между безопасностью и свободой личной жизни. Важно отметить, что подобные инициативы по ограничению доступа несовершеннолетних к социальным сетям предпринимаются во многих странах мира. Это связано с растущей обеспокоенностью по поводу влияния социальных платформ на психическое здоровье и развитие подростков, а также с вопросами кибербезопасности и распространения недостоверной информации. Тем не менее, методы и степень вмешательства в частную жизнь вызывают активные дебаты, и позиция Дурова является лишь одной из многих точек зрения в этой сложной дискуссии. Ситуация вокруг приложения Еврокомиссии для проверки возраста, о котором заявил Павел Дуров, освещает одну из наиболее острых проблем современного цифрового общества: как обеспечить безопасность пользователей, особенно несовершеннолетних, не превращая при этом интернет в поле тотального контроля. Утверждения Дурова о заранее спланированном «взломе» и последующем ограничении конфиденциальности, хотя и выглядят как конспирологическая теория, тем не менее, поднимают важные вопросы о прозрачности и мотивах действий регуляторов. В эпоху, когда данные пользователей становятся одним из самых ценных активов, доверие к институтам, управляющим этими данными, имеет первостепенное значение. Если действительно существует трехэтапный план, как описал Дуров, то это свидетельствует о глубокой проблеме с подотчетностью и этическими стандартами в процессе разработки и внедрения таких технологий. Общество вправе требовать полного объяснения, каким образом происходил процесс разработки, какие меры безопасности были предприняты, и почему такая чувствительная система оказалась уязвимой столь быстро. Отсутствие четких ответов может только усилить подозрения и подорвать доверие к Еврокомиссии и ее намерениям. Кроме того, этот инцидент подчеркивает важность независимой экспертизы и общественного контроля над технологиями, которые потенциально могут повлиять на жизнь миллионов людей. Вместо того чтобы полагаться исключительно на заявления официальных лиц, необходимо активно привлекать экспертов по кибербезопасности, юристов и представителей гражданского общества для оценки рисков и преимуществ предлагаемых решений. Параллельно с этим, обсуждение возрастных ограничений в социальных сетях, которое набирает обороты по всему миру, требует взвешенного подхода. Ограничение доступа подростков к определенным платформам или контенту может иметь положительные эффекты, но также несет в себе риски изоляции, цензуры и ограничения свободы самовыражения. Важно искать баланс, который защищал бы уязвимых пользователей, но при этом не создавал бы прецедентов для чрезмерного государственного вмешательства в цифровую жизнь граждан. Этот случай с приложением Еврокомиссии, независимо от того, насколько точна версия Дурова, является показательным примером того, как технологии, призванные улучшить нашу жизнь, могут стать инструментом для достижения менее благородных целей, если они не находятся под бдительным общественным контролем





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Telegram добавил функцию изменения белорусского флагаВ мессенджере Telegram появилась новая функция, которая меняет белорусский красно-зеленый флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Read more »

В Telegram появилась новая функцияМессенджер Telegram запустил функцию комментариев в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2020

Read more »

Пользователи Telegram смогут оставлять комментарии в каналахВ Telegram теперь можно писать комментарии в некоторых каналах. Комментарии выглядят как отдельный чат, он доступен для каналов, у которых есть отдельная группа для обсуждений.

Read more »

Следственный комитет отказался финансировать мониторинг Telegram-каналовСледственные комитет отказался от части финансирования услуг мониторинга Telegram-каналов. Об этом ведомство сообщило на своем канале в Telegram .

Read more »

Десять мировых лидеров создали Telegram-каналыОснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что десять мировых лидеров уже создали свои Telegram-каналы.

Read more »

Павел Дуров поделился впечатлениями от поездки в КазахстанВ 2024 году количество пользователей мессенджера Telegram в Казахстане выросло на 25%. Об этом сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Read more »