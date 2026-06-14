Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко

Футбол News

Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко
Дуглас СантосМатч Чемпионата МираМарокко
📆6/14/2026 11:21 AM
📰sportsru
20 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 63%

Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко, который закончился вничью 1:1. Это лучший результат среди участников чемпионата мира на данный момент.

Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко (1:1). Это лучший результат среди участников чемпионата мира на данный момент. За последние три чемпионата мира никто из игроков сборной Бразилии не совершал больше 7 ударов – столько же на счету у экс-защитника "Ювентуса" Алекса Сандро в матче против Швейцарии в 2022 (1:0).

Это очень хорошо для нашего чемпионата, что в такой сильной сборной выделяется игрок из РПЛ, а то в последние годы некоторых игроков из РПЛ почему-то незаслуженно не вызывали, как будто просто переставали следить после трансфера! Роша, Мойзес, Клаудиньо, Вендел и многие другие, могли рассматриваться как игроки ротации, в каких-нибудь товарняках могли бы их выпустить на просмотр

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportsru /  🏆 7. in RU

Дуглас Сантос Матч Чемпионата Мира Марокко 7 Ударов Лучший Результат ЧМ Бразилия Алекса Сандро Швейцария 2022 Роша Мойзес Клаудиньо Вендел

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-14 14:22:28