Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко, который закончился вничью 1:1. Это лучший результат среди участников чемпионата мира на данный момент.

Дуглас Сантос сделал 7 ударов в матче чемпионата мира против Марокко (1:1). Это лучший результат среди участников чемпионата мира на данный момент. За последние три чемпионата мира никто из игроков сборной Бразилии не совершал больше 7 ударов – столько же на счету у экс-защитника "Ювентуса" Алекса Сандро в матче против Швейцарии в 2022 (1:0).

Это очень хорошо для нашего чемпионата, что в такой сильной сборной выделяется игрок из РПЛ, а то в последние годы некоторых игроков из РПЛ почему-то незаслуженно не вызывали, как будто просто переставали следить после трансфера! Роша, Мойзес, Клаудиньо, Вендел и многие другие, могли рассматриваться как игроки ротации, в каких-нибудь товарняках могли бы их выпустить на просмотр





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