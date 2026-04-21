Дрэймонд Грин откровенно рассказал о конфликте с Девином Букером и удалении в матче плей-ин

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин прояснил детали инцидента с удалением в матче плей-ин, опроверг слухи о физической агрессии и рассказал о примирении с Девином Букером.

Дрэймонд Грин , форвард баскетбол ьной команды Голден Стэйт Уорриорз, подробно прокомментировал скандальный инцидент, произошедший во время матча плей-ин, который завершился поражением его команды со счетом 96:111. В центре внимания оказался эпизод с удалением Грина, а также его словесная перепалка с Девином Букером.

По словам Грина, ситуация была сильно раздута судьями и прессой, так как на деле не было никакой физической агрессии, которую ему пытались приписать арбитры, в частности Скотт Фостер. Грин настаивает, что лишь пытался совершить обычный тактический фол, однако ситуация моментально накалилась из-за недопонимания и излишней эмоциональности на паркете. Спортсмен утверждает, что обвинения в ударе кулаком были абсолютной ложью, и он лишь вступил в вербальный контакт, который был неверно истолкован официальными лицами матча. В своем откровенном интервью игрок раскрыл детали того, что происходило в те напряженные минуты, пока Букер готовился исполнить штрафной бросок. Грин не скрывает, что дразнил оппонента, повторяя фразу о том, что он его задел, что в итоге вывело того из себя. Ситуация усугубилась из-за того, что Букер посчитал, будто Грин использовал в его адрес нецензурное или оскорбительное слово, которое баскетболист ранее применял к другим игрокам, таким как Диллон Брукс и Джейлен Грин. Дрэймонд подчеркнул, что его крайне разозлило само решение арбитров об удалении, так как он считает это наказание чрезмерным для обычного обмена колкостями. Он открыто заявил, что никакие технические фолы или угрозы удаления не способны заставить его замолчать, если он чувствует, что оппонент или судья ведут себя неподобающим образом. Отдельно Грин затронул тему взаимоотношений с Диллоном Бруксом и принципов спортивного поведения. Он вспомнил диалог с Бруксом, в котором четко дал понять свою позицию: он всегда готов пожать руку сопернику после матча, даже в случае поражения, потому что считает уход с площадки до финального свистка признаком слабости. По мнению Грина, те, кто убегает в раздевалку после проигрыша, не обладают менталитетом победителя. Несмотря на весь накал страстей во время матча и последующие публичные споры, Грин отметил, что сумел урегулировать конфликт с Девином Букером лично. После завершения игры они созвонились, обсудили все недопонимания и решили оставить этот эпизод в прошлом, сохранив профессиональное уважение друг к другу. Это событие стало важным уроком как для самого Грина, так и для его соперников, показав, насколько тонкой может быть грань между азартом и нарушением правил в ключевых матчах сезона





