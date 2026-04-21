Драматическое противостояние в Москве: Ростов одолел ЦСКА в 26-м туре РПЛ

Обзор матча 26-го тура РПЛ между ЦСКА и Ростовом на ВЭБ Арене. Дубль Роналдо и напряженная концовка определили исход встречи в пользу южан со счетом 1:2.

Двадцать первого апреля 2026 года стадион ВЭБ Арена в Москве стал свидетелем яркого и драматичного противостояния в рамках двадцать шестого тура Мир Российской Премьер-лиги между столичным ЦСКА и гостями из южной столицы — футбол ьным клубом Ростов . Матч, начавшийся в 19:45 по московскому времени, с первых минут задал высокий темп, продемонстрировав принципиальный характер обеих команд, жаждущих набрать важнейшие очки на финишной прямой турнирной дистанции.

Уже в дебюте игры гости показали, что не собираются отсиживаться в обороне, активно прессингуя армейцев и создавая напряжение у ворот Торопа. Первый тайм прошел в равной борьбе, где тактические перестроения тренеров столкнулись с индивидуальным мастерством исполнителей. Ключевой момент первой половины встречи случился, когда Роналдо, подкараулив удачный отскок в штрафной площади москвичей, хладнокровно отправил мяч в сетку, открыв счет в матче и заставив болельщиков Ростова ликовать. ЦСКА пытался ответить острыми выпадами, в частности, выделялись попытки Облякова и Лусиано, однако надежная игра голкипера гостей Ханкича и слаженная работа обороны ростовчан сдерживали натиск хозяев до самого перерыва. Несмотря на активную поддержку трибун, армейцам не хватало точности в завершающей стадии, а эпизод с повреждением Кучаева в центре поля добавил тренерскому штабу ЦСКА головной боли, заставив вносить коррективы по ходу игры. Вторая половина матча стала настоящим испытанием нервов для обоих клубов. Ростов удвоил преимущество после того, как Кучаев мастерски доставил мяч в штрафную, а неудачная игра Данилова позволила Роналдо оформить дубль, пробив с лета в дальний угол. Однако ЦСКА не опустил руки. Команда бросила все силы в атаку, что принесло свои плоды: Данил Круговой исполнил филигранную подачу с фланга, которую мастерски замкнул Тамерлан Мусаев, сократив отставание. Концовка встречи превратилась в осаду ворот гостей, где армейцы создавали момент за моментом, включая опаснейший прострел Энрике Кармо, но удача была на стороне ростовчан. Судья Иван Абросимов зафиксировал напряженную борьбу вплоть до финального свистка, который зафиксировал победу гостей в этом захватывающем матче, несмотря на все попытки армейцев спасти ничью в компенсированное время





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РПЛ ЦСКА Ростов Футбол 26-Й Тур

United States Latest News, United States Headlines

