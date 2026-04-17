Бывший депутат Киевсовета Ярина Арьева, обвиняемая в совершении ДТП на пешеходном переходе, получила условный срок. Прокуратура не согласна с решением суда и намерена подать апелляцию.

Ярина Арьева , известная как дочь народного депутата Украины Владимира Арьева и бывший депутат Киевского городского совета, получила условный срок в деле о дорожно-транспортном происшествии. Согласно сообщениям украинских СМИ, в ходе расследования утверждалось, что Арьева управляла автомобилем, находясь под воздействием наркотических веществ. Инцидент произошел, когда она, будучи за рулем, сбила женщину на пешеходном переходе. Го суд арственное обвинение настаивало на реальном сроке лишения свободы, запрашивая шесть лет заключения. Однако Оболонский районный суд Киева, признав ее вину в нарушении правил дорожного движения, принял решение смягчить квалификацию дела, исключив из него отягчающее обстоятельство, связанное с употреблением наркотиков. В итоге Ярине Арьевой было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Ей установлен испытательный срок продолжительностью три года. Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать данное решение суд а, подав апелляционную жалобу.

Дело против Арьевой было официально начато в мае 2023 года, когда ей было предъявлено обвинение в совершении аварии с тяжкими последствиями. Сама Арьева признала свою ответственность за произошедшее на дороге, однако категорически отвергла обвинения в употреблении запрещенных веществ. Она охарактеризовала подобные утверждения как 'преднамеренную попытку подорвать её репутацию'. В июне 2023 года, на фоне разворачивающегося скандала, Ярина Арьева добровольно сложила с себя полномочия депутата Киевского городского совета, что стало одним из следствий этой резонансной истории.

Ситуация вокруг дела Ярины Арьевой вызвала широкий общественный резонанс и множество дискуссий, особенно учитывая ее публичный статус и родственные связи с влиятельным политиком. В то время как сторона обвинения настаивала на более строгом наказании, суд, похоже, учел смягчающие обстоятельства или представил собственную интерпретацию доказательств. Исключение из дела компонента, связанного с наркотиками, кардинально изменило характер наказания, превратив потенциальное реальное тюремное заключение в условный срок. Это решение, безусловно, будет предметом дальнейшего разбирательства в апелляционном суде, и окончательная точка в этом деле еще не поставлена. Общество ожидает, как будут развиваться события и будет ли достигнуто правосудие в соответствии с ожиданиями всех сторон





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ярина Арьева ДТП Киевсовет Суд Прокуратура

United States Latest News, United States Headlines