Доставка Благодатного огня в Москву: Делегация прибыла в Израиль

Группа паломников во главе с Владимиром Якуниным доставит Благодатный огонь в Москву. Миссия «Просите мира Иерусалиму» стартовала в Израиле, несмотря на меры безопасности. Святыня будет доставлена во Внуково, а затем в храм Христа Спасителя.

Группа паломников, возглавляемая председателем попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиром Якуниным и викарием патриарха Кирилла митрополитом Каширским Феогностом (Гузиковым), прибыла в Израиль для участия в традиционной церемонии схождения Благодатного огня. В составе делегации, прибывшей еще в Страстную пятницу, присутствуют известные общественные деятели, включая ректора Московской консерватории Александра Соколова и адвоката Павла Астахова.

Паломники, совместно с патриархом Иерусалимским Феофилом, совершили молитвы о мире на Святой земле, что является ключевым аспектом их миссии. Владимир Якунин охарактеризовал миссию под названием «Просите мира Иерусалиму» как успешно начавшуюся, несмотря на повышенные меры безопасности, связанные с текущей обстановкой. Особое внимание уделяется процессу доставки Благодатного огня в Москву, который запланирован на субботний вечер. Для этого, при содействии Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), выделен самолет «Валентина Терешкова», принадлежащий госкорпорации «Роскосмос».\Доставка Благодатного огня в Москву – ежегодное мероприятие, организуемое Фондом Андрея Первозванного с 2003 года. После прибытия в московский аэропорт «Внуково» святыня будет доставлена в храм Христа Спасителя для участия в ночном пасхальном богослужении, которое в этом году состоится в ночь на 12 апреля. Важно отметить, что в связи с ограничениями, введенными в храме Гроба Господня, паломники не смогут принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных схождению Благодатного огня. Об этом сообщил начальник миссии, архимандрит Вассиан (Змеев), уточнив, что храм закрыт для поклонения уже более месяца. Широкая встреча делегации в аэропорту не предусмотрена, однако Благодатный огонь будет передан представителям ряда епархий Русской православной церкви (РПЦ) и пятнадцати столичным храмам. Этот важный религиозный символ ежегодно доставляется в Россию для верующих, даруя им надежду и веру в светлое будущее. Подготовка к этому событию тщательно планируется, учитывая все необходимые меры предосторожности и логистические аспекты, чтобы обеспечить безопасную и своевременную доставку святыни.\Данное событие является значимым для православных верующих в России, символизируя воскресение Христово и принося надежду на мир и благополучие. Передача Благодатного огня представляет собой важную часть пасхальных торжеств и подчеркивает связь между паломниками и верующими в разных уголках мира. Отметим, что в нынешних условиях организация этой миссии требует особых усилий и мер предосторожности. Фонд Андрея Первозванного, выступая организатором этой ежегодной акции, берет на себя ответственность за логистику, безопасность и координацию действий. В этом году, как и в предыдущие годы, доставка Благодатного огня будет осуществлена с соблюдением всех необходимых норм и правил, чтобы обеспечить доступность святыни для верующих. Важно подчеркнуть, что данное мероприятие имеет огромное духовное значение для православных христиан, даруя им возможность прикоснуться к частице благодати и укрепить свою веру





Благодатный Огонь Москва Паломники Владимир Якунин Пасха Православие

