В мадридском «Реале» состоялись досрочные выборы президента клуба, на пост главы претендовали действующий президент Флорентино Перес и бизнесмен Энрике Рикельме. По данным экзит-полов, Перес набирает уверенно лидирует, набирая 65,95% голосов. Его соперника поддержали 34,05% проголосовавших. Досрочные выборы прошли на фоне затянувшегося кризиса в клубе, часть болельщиков выступала за отставку Переса и требовала смены руководства.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВ мадридском «Реале» завершилось голосование на досрочных выборах президента клуба. На пост главы «сливочных» претендовали действующий президент Флорентино Перес и бизнесмен Энрике Рикельме .

Голосование завершилось в 21:00 по московскому времени, последними свои бюллетени опустили члены избирательной комиссии. Ожидается, что окончательные результаты станут известны около полуночи по московскому времени. По данным экзит-полов, Перес набирает уверенно лидирует, набирая 65,95% голосов. Его соперника поддержали 34,05% проголосовавших.

Досрочные выборы прошли на фоне затянувшегося кризиса в клубе. Часть болельщиков выступала за отставку Переса и требовала смены руководства. Во время предвыборной кампании кандидаты активно представляли свои проекты развития команды. В частности, Рикельме заявлял, что в случае победы попытается организовать переход нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Однако в Англии эти данные опровергли





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